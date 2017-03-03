Николай Дижур: «Происходит перерождение органов государственной власти Московской области в преступное сообщество»
На прошлой неделе в Москве в гостинице «Космос» состоялся первый конгресс местного самоуправления «Местная демократия и региональная автократия». Мероприятие было посвящено защите прав граждан на самостоятельное управление муниципальной собственностью.
В конгрессе приняли участие 746 человек. Участники мероприятия всерьез озабочены судьбой «самого низового» и доступного для граждан уровня власти. Реформа местного самоуправления, который год идущая в разных регионах, по мнению многих участников конгресса, может разрушить «фундамент власти». Как этого не допустить? На этот вопрос в частности искали ответ участники мероприятия.
Инициатор конгресса председатель РОО «Гражданский форум МСУ (Местное самоуправление)» Николай Дижур, активно выступающий против уничтожения государственного управления на местах рассказал в интервью нашему изданию что из себя представляет в настоящий момент ситуация в Московском регионе:
- Если вернуться к истории вопроса, когда началась эта реформа и сколько районов Московской области подверглись преобразованию?
- Закон «О принципах организации местного самоуправления» был принять в 2003 году, подписан Владимиром Путиным. Все эти инсинуации, которые транслируются сейчас депутатами Московской областной Думы и пропагандисткой машиной Воробьева стараются убедить нас в том, что его нам навязали некие западные либералы, однако это не так. Владимир Путин выпустил указ «О проведении реформы местного самоуправления» предшествующий закону. Реформу было поручено провести Дмитрию Козаку (в 2003-м году был назначен первым замглавы администрации президента). Практически сразу Домодедовский муниципальный район вышел в суд с тем, чтобы всю его территорию сделать городским округом, то есть создать одноуровневую систему. Они прошли множество судебных инстанций, дважды обращались в Верховный суд. Верховный суд им отказывал в связи с тем, что не было генплана. Генплан был разработан и согласован на уровне 18 министерств. В 2005 году, если я не ошибаюсь, у нас появился городской округ Домодедово.
Следующий за ним, появился городской округ Химки. До недавнего времени у нас было 2 таких территориальных образования. Их сложно сравнивать. Городской округ Химки урбанизированный, там мало сельских территорий, это большая городская агломерация. В Домодедово такого нет.
С тех пор никто этим всерьез не занимался. У нас было 36 городских округа и 36 муниципальных района, до тех пор, пока в 2012 году не появился А.Ю. Воробьев. Начались все эти слияния и поглощения. Сначала Балашиха с Железнодорожным. Потом Подольск, Климовск и Подольский район. Подольский район был первым, кто попал под эти жернова новой политики преобразований.
Врезка: По словам участника конгресса, научного руководителя российского муниципального форума Александра Широкова, хуже, чем в Московской области ситуации не было никогда и нигде. Эксперт уверен, подобная трактовка 131-статьи Конституции недопустима.
«Если закон нарушен, то надо обращаться в суды. Я понимаю, что это такое в наших условиях, но если довести это до конца, то можно поставить точку в этом вопросе. Но и второй способ, – площадь, – тоже законен. А вот присутствие на митингах ОМОНа с собаками – незаконно. На вопрос «кто виноват?» он ответил так: «Виноваты все: и те депутаты и главы, которые сдали интересы своих избирателей. Значит, были ниточки, за которые могли потянуть. Радует то, что проявилась активность граждан, которые стали объединяться».
- Судя по информации в СМИ, активным протестным акциям, митингам, это процесс происходит с нарушениями. Все происходящее противники реформы называют антиконституционным. Как именно это происходит, если говорить о нарушениях?
- После того, как закончилась сентябрьская избирательная компания, отмеченная крайне низкой явкой, люди из команды Костомарова (Александр Константинович Костомаров. Заместитель Председателя Правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Московской области.), подумали, что народу все равно и лихо взялись за дело. Все действия, по так называемому реформированию, противозаконны. Начиная с самой процедуры инициации. Так, например, 14 февраля в сельском поселении Борисовское Можайского района депутаты, большая часть которых фермеры, просто сняли этот вопрос с повестки. При этом на заседании находилась вся администрация и прокурор. Один из депутатов встал и сказал, что вопрос с повестки снимается, поскольку они не хотят нарушать закон. В силу устава инициировать эту процедуру могут депутаты, глава администрации, инициативная группа граждан. А у них с инициативой вышел глава района, бывший, к стати, глава администрации Чехова Поначевный.
Ведь раньше никто не обращал внимание на то, кто обладает правом выдвижения инициативы. Поэтому все принятые ранее решения, если в них нарушена процедура инициации можно оспаривать.
Второй момент, подобные процедуры предполагают назначение публичных слушаний. Законодателем закреплено, что при объединении 2-3 и т.д. сельских поселений обязательно должно учитываться мнение населения. Есть положения о публичных слушаниях в каждом районе. Они типовые, но могут отличаться друг от друга. Основным для всех является предмет публичных слушаний, то, что выноситься на обсуждение. На публичные слушания в данном случае должен выноситься проект нормативно-правового акта. Совет депутатов поселений принимает решение, оно закрепляет результат публичных слушаний. Люди должны знать и понимать, что будет с поселением. Но этого не делается.
- Почему?
- Потому, что по закону нет такой формы преобразований из муниципального района в городской округ. А у нас это сплошь и рядом. Все 12 на сегодняшний день преобразованных, так и сделаны в нарушение законодательства.
Нет такой формы преобразования, потому и проект не выноситься. Он должен быть опубликован. Там должно быть прописано, что администрация будет ликвидирована, совет депутатов прекратить свои полномочия, как глава. Если это опубликовать, кто же за это проголосует? Поэтому и не публикуют.
- Но если эта процедура проходит с такими нарушениями, то ее же можно оспорить?
- Совершенно верно. И в прокуратуре в порядке надзора и суде. Что мы, собственно говоря, и делаем. Сейчас мы дали всему этому правовую оценку, разобрались.
Вот, например, в Стремиловском поселении можно смело отменять. Там с инициативой выступил, по-моему, Гибалов (Андрей Александрович Гибалов – глава города Чехова). Он не обладает правом инициации, поскольку относиться к Чеховскому району. Соответственно можно подавать в прокуратуру, чтобы прокурор внес представление о нарушении в совет депутатов.
Врезка: Участница конгресса из Ставропольского края журналист Елена Саркисова рассказала, что власти края при ликвидации сельских органов самоуправления берут пример с Подмосковья, где «городские округа пекутся как пирожки». По словам журналиста, любые попытки обратиться в суд, ни к чему не приводят.
«На нашем крае обкатывается определенная реформа. Проводится жесточайшая атака на местное самоуправление края, особенно в районе Минеральных вод».
- Известны ли факты оказания давления на депутатов, глав? Многие ли ломались и меняли свое решение?
- Давление оказывается повсеместно. Везде используется одна и та же схема. Депутатов по одному вызывают в кабинет главы. Или вообще пачками возят в Красногорск, в органы государственной власти. А это прямое нарушения ст.12 Конституции РФ, где говориться, что органы местного самоуправления не зависят от органов государственной власти. Неделю назад возили Чеховский район, еще раньше Сергиево-Посадский. Что это как не прямое давление? Если кто-то ропщет идут прямые угрозы бизнесу, семьям, грозят увольнением.
Например, в поселении Павловская Слобода приняли решение о не вхождении в округ. Тут же отвезли в Истру, там угрожали и заставляли переголосовать. Трое отказались ехать. Один из них Сергей Камахин подал в Генеральную прокуратуру и иск в суд об отмене публичных слушаний. По процедуре не бывает такого, что внеочередное заседание совета депутатов назначается через час, только через семь суток. Вот так нагло попирается закон.
Я не могу назвать всех фамилий, Камахин совершил публичное действие и ему можно дать правовую оценку.
Но, могу сказать, что люди ложатся в больницы с инфарктами, только бы не участвовать в этих противоправных действиях.
Допустим Оксану Шеменеву, главу поселения Черкизово Пушкинского района замучили проверками финансово-хозяйственной деятельности. Она относиться к этому спокойно, мол, тоже может где-то ошибаться. Преступлений за ней точно нет, а значит ей нечего бояться, пусть проверяют. И все потому, что она против преобразования. Она кандидат экономических наук и видит весь идиотизм этой в кавычках, реформы, потому, что она не имеет ничего общего с реформой, это чистой воды антиконституционный переворот.
- Подобная история произошла и главой Солнечногорского района Александром Якуниным. Он неоднократно подвергался критике со стороны региональной власти, а потом его «попросили» освободить кабинет.
- Там была ситуация схожая с рейдерским захватом, когда в его кабинет вторглись, а его самого пытались выгнать из здания администрации. Поставили свой ЧОП. Он резко высказывался в адрес реформы, поэтому его и попытались убрать. Он подал в суд и намерен отстаивать свою правоту.
Врезка: Председатель городского поселения Запрудня Вера Сумина в ходе выступления на конгрессе сказала: «Мы боролись за демократию и столкнулись с тем, что демократию пытаются свернуть. Это следствие системного кризиса. Когда мы на публичных слушаниях выступили против реформы, власти сказали нам, что мы устраиваем «майдан». Губернатор ведет себя как царь всея Московской области. Надо проводить всероссийский конгресс органов местного самоуправления».
- Вы постоянный участник митингов. По вашим наблюдениям гражданам не безразлично, что будет с их городами, районами… Насколько активно они принимают участия во всех этих мероприятиях?
- В свете последних событий активности от граждан требовать не приходиться и тем не менее, в Селятино например, при 12 тысячах населения на митинг пришли около 300 человек. Это достаточно много. В областном масштабе, когда мы проводили митинг в Сокольниках, это небольшая явка. Но вы посмотрите, кто пришел? Было 50 депутатов, а за каждым из них стоят 10-ки тысяч избирателей. Отношения людей хорошо проявляется на публичных слушаниях. Для этого не нужно куда-то ехать. Мы наблюдаем резкое неприятие граждан к этой «реформе». В Томилино, когда люди пришли на публичные слушания их не пускали в зал, травили «Черемухой». В Семеновском поселении Ступинского района, все кто пришел, высказались против. В Чехове также крайне негативно отзывались об этих инициативах.
Простые люди не хотят больших городов. Они хотят жить на свежем воздухе, в селе. Это их право. Их никто не убедит в том, что жить в отравленном городе лучше. Посмотрите, ведь вся Москва перебирается в область летом. Некоторые москвичи предпочитают жить за городом круглый год.
- Давят ведь не только на депутатов и глав, но и на простых людей?
- Как говорят люди, команда Костомарова собирает с людей заявления, заставляя их подписываться путем гроз и давления. Либо иди в конкурсную комиссию и заявляй что ты за вхождение в городской округ, либо увольняйся. Ведь кто такие заявления подписывает? Бюджетники: сотрудники детских садов, школ, психиатрических клиник, тюрем. В Уваровке вообще пошли не откровенную подлость. В Доме Культуры проголосовало всего 150 человек. А до этого они собрали с людей 832 заявления. Потом говорили: «Люди высказались за городской округ». Но кто эти люди – работники бюджетной сферы, прямо от них зависящие.
Мы показываем, что не намерены мириться с таким положением и нас таких много.
- Это как раз стало понятно после проведенного конгресса…
Да. Мы подготовили обращение, которое направили в адрес правительства РФ, в Генеральную прокуратуру, Правоохранительные органы, где заявляем о многочисленных фактах нарушения прав граждан Московской области на самостоятельное управление, насильственное упразднение в массовом порядке органов местного самоуправления муниципальных районов, сельских и городских поселений и перерождения органов государственной власти Московской области в преступное сообщество.
Как показал конгресс, реформа расползается по стране. Не все знают и понимают, чем это чревато. Участники мероприятия сошлись во мнении, что противостоять псевдореформаторам можно лишь объединив усилия. Необходимо делится наработанной практикой и опытом. Помогать словом и делом, если процесс происходит с нарушениями, нужно разъяснять людям какие действия нужно предпринимать, чтобы противостоять этому и куда обращаться.