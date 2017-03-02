Борцы с коррупцией опубликовали расследование о недвижимости и активах премьера Медведева
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального представил расследование об элитной недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, оформленной на связанные с ним благотворительные фонды
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального представил расследование об элитной недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, оформленной на связанные с ним благотворительные фонды. Борцы с коррупцией назвали данное расследование самым большим из всех, что они сделали ранее.
«Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседаниях, бадминтон, или увлечение гаджетами. Он вам не Димон. Он серьезный дяденька-коррупционер», - коротко пересказал суть расследования Алексей Навальный.
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По данным ФБК, на счета фондов, связанных с именем Дмитрия Медведева, были переведены около 70 млрд рублей деньгами и имуществом. Средства, среди прочих, перечисляли структуры Алишера Усманова и Леонида Михельсона, «Газпромбанк», дочернее предприятие «Башнефти» и другие компании.
На эти средства в своем время были приобретены и построены несколько резиденций, в числе которых, усадьба Миловка в Плесе, усадьба в поселке Знаменское на Рублевском шоссе, резиденция в Курской области, виноградники в районе Анапы, особняк в Красной поляне (Сочи), участок около деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, два участка на Черном море в Краснодарском крае и особняк в Санкт-Петербурге.
Сотрудники ФБК также выяснили, что офшорная компания, связанная с премьером, владеет двумя яхтами.
Управляющими всех этих объектов роскоши ФБК называет друзей, однокурсников и прочих «доверенных лиц» Дмитрия Медведева.
Например, участок, на котором располагается усадьба в Миловке, принадлежит фондам «Градислава» и «Дар». Учредителем «Градиславы» является Леонид Рубцов, который также руководит фирмой «Грин Ярд». Компания «Грин Ярд» принадлежит фонду «Соцгоспроект», находящемуся в управлении Ильи Елисеева и Алексея Четверткова. Оба бизнесмена приходятся главе правительства однокурсниками.
«Соцгорпроект» официально владеет и усадьбой в поселке Знаменское в районе Рублевского шоссе примерной стоимостью в 5 млрд рублей. Такой щедрый подарок фонду сделал миллиардер Алишер Усманов, о чем свидетельствуют записи в Росреестре.
В расследовании говорится о том, что с Медведевым связана и усадьба в деревне Мансурово в Курской области. Рядом с усадьбой располагается агропромышленный комплекс «Мансурово», которым управляют Илья Елисеев и Андрей Медведев – двоюродный брат главы правительства. Последний руководит еще одной компанией, учредителем которой выступает ЗАО «Курскпротеплица». Главой этого ЗАО является ранее упомянутый Илья Елисеев, а основным учредителем является фонд «Соцгорпроект».
Краснополянской резиденцией Медведева «Псехако», которая фигурировала в федеральной программе подготовки к Олимпиаде в Сочи, владеет малоизвестный Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта.
Пока резиденция числилась объектом олимпийской стройки, землю под ней арендовал фонд «Дар». После Олимпиады особняк был пожертвован Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта, главой наблюдательного совета которого является все тот же Илья Елисеев.
Борцы с коррупцией также выяснили, что «секретными активами» главы правительства управляет Владимир Дьяченко. Оформленные на него фирмы контролируют доли агрокомплекса «Мансурово» и виноградников «Скалистый берег» в Анапе.
«Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости…. Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут является только Медведев и его семья», - прокомментировал расследование ФБК Алексей Навальный.