Наталья Поклонская проверит фиктивные разводы депутатов с целью скрыть имущество
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отвечает в парламенте за контроль над доходами и расходами народных избранников, предложила гражданам направлять в нижнюю палату парламента сведения о нарушениях депутатами антикоррупционного законодательства
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отвечает в парламенте за контроль над доходами и расходами народных избранников, предложила гражданам направлять в нижнюю палату парламента сведения о нарушениях депутатами антикоррупционного законодательства. С таким призывом Наталья Поклонская обратилась к гражданам через свой аккаунт в Facebook.
«Так как работа комиссии четко регламентирована и ее полномочия ограниченны, предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в интернете, но и направлять официально в Госдуму», - написала бывший прокурор Крыма.
Со своей стороны Наталья Поклонская пообещала проводить проверки в отношении депутатов, которых подозревают в нарушении законодательства.
Депутат добавила, что основанием для проверки является запрос от налоговых или правоохранительных органов, СМИ, Общественной палаты РФ, политических партий или зарегистрированных общественных организаций. Заявление должно быть направлено в письменной форме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Помимо этого, Наталья Поклонская намерена проверить информацию о фиктивных разводах народных избранников с целью сокрытия имущества и доходов. Напомним, что российские чиновники должны предоставлять сведения не только о своих доходах и имуществе, но и декларации супругов и несовершеннолетних детей.