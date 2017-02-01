Фатальная ложь наступающей диктатуры
«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям озвучил пошаговую программу на 2017 год» - пишут практически все ведущие СМИ нашей великой державы.
Обращается губернатор к жителям, то есть и ко мне разумеется, родившемуся в селе Дровнино Можайского района Московской области, закончившему среднюю школу в городе Серпухове Московской области и проживающему в селе Липицы Серпуховского района Московской области большую часть своей жизни. И представляющему интересы избирателей в статусе депутата совета депутатов Серпуховского района с 2003 года бессменно. Чем безусловно горжусь, так как не вижу для себя участи иной, кроме как служения моему отечеству.
Осознавая всю ответственность за слово произнесенное я утверждаю, что Андрей Юрьевич Воробьев — или статистически лукавит или ненамеренно вводит нас в заблуждение! Причем вся эта мягко говоря неправда настолько очевидна, что на моей лысой как бильярдный шар голове волосы встают дыбом!
Возьмем только два события из обращения опубликованные и растиражированные на всю Россию затрагивающие жизненные интересы практически каждого жителя Подмосковья.
С учетом того, что 2017 год объявлен указом президента РФ Владимиром Путиным годом экологии, то остановимся на полигонах ТБО.
Было 39. Закрыто 20. Возникает резонный вопрос куда вывозится мусор, так как объемы его только увеличиваются, а за последние десятилетия на территории Московской области не открыто ни одного нового предприятия по утилизации мусора?
Москва и Московская область должны переработать в 2017 году 10 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, однако емкости лицензированных полигонов исчерпаны и если верить информации размещенной в «Известиях», то подавляющая часть отходов захоранивается в «черную». При этом теневой объем «мусорного бизнеса» только в Московской области составляет 8-13 миллиардов тонн ежегодно! И по этому показателю мы очевидные лидеры России!
Наш губернатор говорит о том, что «Кулаковский полигон» расположенный в Чеховском районе будет закрыт в этом году, однако заявления такого рода голый волюнтаризм. Закрыть полигон можно и сегодня постановлением главы Чеховского района, однако куда будет течь фильтрат и что будет с летучими газами? Нет ни одного нормативного документа определяющего порядок закрытия и финансирования рекультивационных работ Кулаковского полигона. А Манушкинская средняя школа при этом находится в санитарной зоне полигона...
И вторая цифра, произнесенная в конструкции «идеологии лидерства». Идеологии очковтирательства и волюнтаризма. Это численность чиновников на 10 000 населения.
Этот показатель составляет по Воробьеву 17 человек. Чиновников имеющих чин, наверное так и есть. Потому как львиная доля чиновников формально выведена за штат. Они числятся техническими служащими или работниками различных муниципальных и бюджетных учреждений.
Но самое лучшее и правильное обратиться в статистике, которая далека от идеологии лидерства и вообще от политики.
По данным Росстата на 07.04.2016 года численность работников государственных органов власти и органов местного самоуправления в Московской области за 2012 года составила 58 368 человек, а по состоянию на 2015 год 78 736. То есть за три года управления регионом число работников выросло на 20 000 человек и по этому показатели мы вышли на второе почетное место после Москвы.
Из доклада Андрея Юрьевича следует, что в Подмосковье работает 12 580 чиновников (очевидно данные за 2016 год), а по данным Росстата за 2015 год — 78 736 сотрудников. Выходит, что как минимум в шесть раз цифра «технологически» занижена, а с четом положительной динамики количество сотрудников за 2016 года могло возрасти еще на 10 000 человек!
Для нас, налогоплательщиков форма трудового договора каждого конкретного служащего не имеет никакого значения. Это дело каждого кем трудоустраиваться — муниципальным служащим, техническим работником администрации, работником МКУ или МБУ. Для нас важно, что вся эта армия, численность которой приближается к 100 000 человек получает заработную плату и содержится за счет бюджета, то есть за счет нас с вами!
И это главное.
И тогда у меня возникает резонный вопрос к лидеру Подмосковья. Поскольку Андрей Юрьевич обращается к нам, жителям Московской области, тогда что есть его доклад? Ложь, профанация или волюнтаризм? И почему нас считают слепыми, глухими и немыми?
А может быть и того хуже — идиотами?