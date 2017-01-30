ТОП-20. Лучшие политтехнологи России - 2017
«Общая Газета» представляет одиннадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.
Рейтинг 2007 года, Рейтинг 2008 года, Рейтинг 2009 года, Рейтинг 2010 года, Рейтинг 2012 года, Рейтинг 2013 года, Рейтинг 2014 года, Рейтинг 2015 года, Рейтинг 2016 года
Наш рейтинг, как и раньше, посвящен политтехнологам и политическим консультантам – людям, которые «делают» политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний. В 2017 году, за год с небольшим до дня выборов президента России, мы продолжаем наш проект.
Работа над рейтингом продолжалась в конце 2016 – начале 2017 года и проводилась силами наших аналитиков, журналистов, экспертов и региональных корреспондентов. Выход рейтинга мы решили, как и в прошлом году, приурочить к началу нового политического сезона. Сегодня мы представляем результат нашего исследования. Исходя из него, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями.
Методика исследования существенно изменилась. В основной части опроса традиционно участвовали 100 действующих политиков, депутатов, политтехнологов, политологов, журналистов. Участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов». Опрашиваемые были предупреждены, что они могут называть только носителей «политтехнологической компетентности», то есть людей, которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний. Кроме того, 150 экспертам была разослана анкета со списком из 50 кандидатов, которые, по мнению аналитиков «Общей газеты», могли войти в топ-20 политтехнологов. Анкетируемые участники исследования могли отметить в нем любое количество фигурантов, а также добавить в него не более 10 фигурантов, которых не было в анкете. В зависимости от частоты упоминания тех или иных фамилий в ходе опроса и в полученных анкетах и был составлен рейтинг.
Из рейтинга исключены: 1) президент и премьер-министр России; 2) политики, не связанные с политтехнологиями (например, А. Вайно, И. Шувалов, Д. Рогозин, В. Матвиенко); 3) политики и чиновники, имеющие отношение к развитию рынка политического консультирования, но не являющиеся собственно политтехнологами (например, В. Володин, С. Кириенко, Д. Песков, Н. Тимакова); 4) партийные лидеры (например, Г. Зюганов, С. Неверов, В. Жириновский, С. Миронов); 5) политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий (например, С. Марков, М. Ремизов, Б. Межуев); 6) социологи (например, В. Федоров, А. Ослон); 7) журналисты и руководители СМИ (например, К. Эрнст, А. Габрелянов, П. Гусев).
«Отраслевой» характер рейтинга сохранился.
РЕЙТИНГ
1. Константин Костин
174 упоминания. Председатель правления «Фонда развития гражданского общества». Как ожидается, будет одним из операторов Кремля в работе с регионами и партиями на выборах-2018. Советник С. Кириенко, был советником В. Володина, ранее заместителем начальника, начальником управления внутренней политики Администрации президента. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. Принимал участие в учебе вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Координировал составление докладов в интересах Кремля. Оказывает влияние на редакционную политику нескольких «политических» интернет-порталов. Составитель «Рейтинга эффективности губернаторов».
2. Дмитрий Бадовский
165 упоминаний. Председатель совета директоров «Института социально-экономических и политических исследований». Крупный оператор по работе с экспертным сообществом и гуманитарными проектами. Советник В. Володина, в прошлом заместитель начальника управления внутренней политики Администрации президента, ранее советник мэра Москвы Ю. Лужкова. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. Автор аналитического проекта «Тетради по консерватизму». Издатель журнала «Историк». Составитель «Рейтинга-2016» и «Рейтинга законотворцев». Составитель «Индекса политологических и аналитических центров», влияющего в том числе на развитие рынка политтехнологий.
3. Игорь Бунин
142 упоминания. Президент «Центра политических технологий». Политконсультант, политический аналитик, один из основателей рынка политического консультирования в России. Традиционный консультант С. Собянина и партии «Единая Россия» в Москве, ранее длительное время консультировал и Ю.Лужкова. Скорее всего, будет вести часть кампании «Единой России» и ее кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Консультант А. Кудрина. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. Владелец портала «Политком.ру». В конце 2016 г. награжден орденом Дружбы.
4. Дмитрий Орлов
128 упоминаний. Директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политический аналитик, специализируется на создании экспертных сетей. Работает во многих регионах России. Координатор клуба «Регион», объединяющего российских экспертов по региональной политике. Контролирует проведение премии «Региональная политика». Редактор сборника «Региональная политика-2016». Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами. Принимал участие в учебе вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. В 2016 г. обнародовал доклады о праймериз, о выборах в Государственную думу, о ситуации в нескольких регионах. Составитель «Рейтинга 100 ведущих политиков», «Рейтинга влияния глав субъектов», «Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ», нескольких региональных рейтингов. Владелец портала «Региональные комментарии». В конце 2016 г. с юбилеем его поздравил Д. Медведев.
5. Андрей Парфенов
125 упоминаний. Заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия». Политтехнолог, курирует в партии региональную и технологическую работу. В 2016 г. курировал технологическую работу в «Единой России» во время парламентской избирательной кампании. Участвует в закрытых встречах В. Путина с политконсультантами.
6. Евгений Минченко
122 упоминания. Президент холдинга «Минченко консалтинг», глава Международного института политической экспертизы. Глава Комитета по политическим технологиям РАСО. Политконсультант, политический аналитик, детально следит за развитием политической системы США и американского рынка политического консалтинга, в том числе в ходе длительного пребывания в Соединенных Штатах. В начале 2016 года награжден премией «Серебряный лучник» за книгу, изданную по итогам этой работы. Ведущий российский коуч в сфере политтехнологий, регулярно проводит обучающие семинары. Контролирует проведение премии РАСО «Гамбургский счет». В 2016 г. обнародовал исследования о выборах в США, новую версию доклада «Политбюро 2.0», прогнозы итогов думских выборов, другие исследования. Принимал участие в учебе вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Составитель «Рейтинга политической выживаемости губернаторов» (с М. Виноградовым).
7. Игорь Минтусов
118 упоминаний. Президент Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Контролирует (совместно с А. Куртовым) проведение премии РАПК. Работает на российском рынке, рынках СНГ и дальнего зарубежья. Издатель профессиональной и политической литературы.
8. Олег Смолкин
102 упоминания. Руководитель исполкома московского отделения партии «Единая Россия». Политтехнолог, руководитель группы «Новые коммуникационные системы». Координировал кампанию по выборам в Государственную думу в Москве. Скорее всего, будет координировать кампанию «Единой России» и ее кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Ранее работал в ряде сибирских регионов.
9. Олег Матвейчев
97 упоминаний. Политконсультант, один из основателей Bakster Group. Профессор Высшей школы экономики. В прошлом заместитель губернаторов Вологодской и Волгоградской областей, экс-сотрудник Администрации президента. Ведет активную консультационную деятельность в регионах. Принимал участие в учебе вице-губернаторов по внутренней политике в декабре 2016 года. Известный блогер.
10. Константин Калачев
92 упоминания. Руководитель «Политической экспертной группы». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Создатель «Партии любителей пива», экс-вице-мэр Волгограда. Был одним из главных технологов партии «Единая Россия». Консультирует кампании в регионах России.
11. Андрей Гнатюк
88 упоминаний. Президент холдинга «Группа ИМА». Подрядчик большинства PR-проектов бывшего столичного мэра Ю. Лужкова, частично сохраняет эту роль и при С. Собянине. Скорее всего, будет вести часть кампании «Единой России» и ее кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Контролирует (совместно с И. Писарским) главную общероссийскую премию в области PR – «Серебряный Лучник».
12. Андрей Богданов
85 упоминаний. Политконсультант, глава «Центра Андрея Богданова». В прошлом лидер ДПР, кандидат-спойлер на президентских выборах. Создатель «инкубатора» малых партий и партий-спойлеров. Возглавляет одну из масонских лож, использует международные и региональные ложи как экспертные сети и каналы лоббирования.
13. Андрей Максимов
83 упоминания. Политконсультант, глава компании «Максимов Консалтинг». Вице-президент РАПК. Ведет кампании в регионах России. Владелец обширной базы данных агитационно-пропагандистских материалов.
14. Дмитрий Гусев
80 упоминаний. Председатель наблюдательного совета Bakster Group. Работал в Уральском регионе, известен агрессивным стилем ведения кампаний. Был заместителем руководителя департамента территориальных органов власти мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России.
15. Андрей Полосин
76 упоминаний. Политтехнолог, политконсультант, ранее был одним из наиболее известных кураторов регионов в Администрации президента. Заместитель начальника Управления по работе с регионами ГК «Росатом». Близок к С. Кириенко и А. Харичеву. Курировал избирательные кампании в регионах присутствия корпорации. Вероятно, будет влиять на ход избирательных кампаний в регионах.
16. Григорий Казанков
72 упоминания. Политтехнолог. Выходец из команды Ю. Русовой. Работает в регионах, в том числе в интересах «Единой России».
17. Алексей Чеснаков
67 упоминаний. Политконсультант, генеральный директор «Центра политической конъюнктуры». Близок к В. Суркову. Ранее длительное время был заместителем начальника управления внутренней политики Администрации президента. Оказывает влияние на «украинское» направление политики российских властей.
18. Евгений Сучков
63 упоминания. Политтехнолог, директор Института избирательных технологий. Один из основателей рынка политического консультирования в России. Работает в ряде регионов России. В 2016 г. издал книгу «Политические технологии: работа над ошибками».
19. Андрей Колядин
58 упоминаний. Политтехнолог, работает в регионах России. Близок к ГК «Росатом». Ранее был заместителем полпреда президента в Уральском ФО.
20. Глеб Павловский
52 упоминания. Политконсультант, работает с российской оппозицией. В прошлом советник руководителя Администрации президента и самый влиятельный гуманитарный технолог России. Владелец интернет-порталов «Русский журнал» и «Гефтер». Известный блогер.
Более 40 упоминаний набрали также следующие политтехнологи и политконсультанты: П. Быстров, В. Потуремский, С. Белковский, В. Бианки, А. Куртов, В. Сергеев, А. Пирогов, Е. Островский, И. Митькин (Спокойнов), С. Маркелов, А. Трубецкой (Кошмаров), А. Ситников, В. Смирнов, С. Михеев, М. Минчева, А. Баков, А. Высоцкий, Ю. Русов, М. Сергеева.