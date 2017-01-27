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Политика
27 января 10:59

«Диссернет» не смог найти научную работу вице-мэра и доктора наук Леонида Печатникова

Эксперты сообщества «Диссернет», которые проверяют научные работы видных чиновников и силовиков на плагиат, заинтересовались диссертацией вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, курирующего в столичном правительстве «социалку»

Эксперты сообщества «Диссернет», которые проверяют научные работы видных чиновников и силовиков на плагиат, заинтересовались диссертацией вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, курирующего в столичном правительстве «социалку».

В «Диссернете» сообщили, что вообще не смогли найти в открытых источниках научную работу доктора наук Печатникова. Работы чиновника нет в архивах Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) при Первом медицинском институте, где он по закону обязательно должен был находиться. Также диссертации не оказалось и в Российской государственной библиотеке (РГБ).

Доктором наук вице-мэра Леонида Печатникова называют многие СМИ. В таком статусе он упоминается и на сайте Европейского медицинского центра, сообщает портал Vademecum со ссылкой Андрея Ростовцева из «Диссернета».

Во Всероссийской аттестационной комиссии сообщили, что в архивах ВАК информации о присвоении Леониду Печатникову степени доктора наук не нет.

Леонид Печатников на вопрос сайта «Открытой России» по поводу его диссертации объяснил отсутствие своей научной работы тем, что защищал докторскую во Франции. В России, по словам вице-мэра, он имеет статус кандидата наук.

Отметим, что в последнее время пристальное внимание Леониду Печатникову журналисты стали уделять в связи со скандалом в московской онкологической больнице №62. Бывший главврач учреждения Анатолий Махсон обвинил департамент здравоохранения Москвы, который курирует Печатников, в закупке лекарств по завышенным ценам. Сейчас проверкой в департаменте занимаются следственные органы.

Кроме того, Леонида Печатникова связали с крупными поставщиками, на которых приходится львиная доля закупок лекарств в российской столице.

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