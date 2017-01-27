Управделами президента подает в суд на экс-депутата за отказ съехать из служебной квартиры
Бывшего депутата Госдумы шестого созыва от КПРФ Михаила Заполева будут принудительно выселять из служебной квартиры в Москве, поскольку он к настоящему времени так и не освободил жилплощадь
Бывшего депутата Госдумы шестого созыва от КПРФ Михаила Заполева будут принудительно выселять из служебной квартиры в Москве, поскольку он к настоящему времени так и не освободил жилплощадь.
Управделами президента подаст судебный иск с требованием о принудительном выселении бывшего парламентария. Глава думского комитета по регламенту Михаил Романов сообщил, что из-за несознательности коммуниста Заполева им пришлось заселить иногороднего депутата седьмого созыва в другую квартиру, хотя за ним закреплена именно эта.
Срок полномочий депутатов Госдумы шестого созыва официально истек 4 декабря 2016 года. Освободить служебные квартиры они должны были до 15 декабря, однако многие из них под разными предлогами отказывались съехать.
После вмешательства комитета по регламенту и Управделами президента почти все бывшие народные избранники освободили жилье.
В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя конфликт Управделами с бывшими депутатами, предложил купить за счет бюджета каждому народному избраннику по «однушке в Бутово» и тем самым решить жилищный вопрос.