Телеканал НТВ снял фильм о «квартирах, машинах и тайной бухгалтерии» Навального
Телеканал НТВ анонсировал документальный фильм о «тайной бухгалтерии» оппозиционера Алексея Навального. Сюжет о «миллионах Навального» выйдет в эфир 27 января в программе «ЧП. Расследование». Сам оппозиционер связал выход фильма с его политической деятельностью
Телеканал НТВ анонсировал документальный фильм о «тайной бухгалтерии» оппозиционера Алексея Навального. Сюжет о «миллионах Навального» выйдет в эфир 27 января в программе «ЧП. Расследование». Сам оппозиционер связал выход фильма с его намерением участвовать в выборах президента России.
Журналисты НТВ расскажут телезрителям про «личную охрану Навального с персональным водителем», «школу для детей в Нью-Йорке», четырехкомнтатную квартиру в Москве», средства на «пятизвездочные отели» и «крабов с омарами».
«Крабы и омары! Квартиры и пятизвездочные отели! Школы в Нью-Йорке и шикарные автомобили! Тайная бухгалтерия борца с коррупцией!... Это НТВ состряпало про меня новый «фильм-расследование»…. Видимо, дело в том, что раз ФБК находит у чиновников тайное имущество, им самим ужасно хочется уличить меня в чём-то подобном. Ничего не находят? Не беда - можно выдумать», - прокомментировал фильм Алексей Навальный.
Оппозиционер в своем блоге подробно рассказал о своих доходах сам, поскольку он претендует на звание «самого прозрачный политика в стране».