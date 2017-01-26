Депутаты Госдумы попросили выделить им на транспорт по 700 тысяч рублей
Депутаты Госдумы предложили изменить порядок обеспечения транспортом народных избранников. Согласно действующему порядку, региональные власти выделяют депутатам транспорт на местах, а счет за это приходит Госдуме позднее.
Депутаты Госдумы предложили изменить порядок обеспечения транспортом народных избранников. Согласно действующему порядку, региональные власти выделяют депутатам транспорт на местах, а счет за это приходит Госдуме позднее.
Транспорт депутатам выдают только в региональную неделю, которая проходит один раз в месяц. Однако парламентарии заявляют, что им необходимо ездить в региона чаще. В этой связи они предложили изменить транспортный регламент, сообщает РБК.
Так, депутаты предлагают выделить всем народным избранникам средства на обеспечение автотранспортом в регионе поровну. При этом депутат сам решает, как он будет их тратить на месте. То есть депутат может потратить эти деньги на такси, арендовать машину или вообще ходить пешком, а сэкономленные средства оставить себе. Но тогда народные избранники не смогут требовать от местных властей служебный транспорт для себя.
Впрочем, Минфин может не согласиться на монетизацию прав депутатов на оплаченных из бюджета транспорт, так как это предполагает выделение дополнительных средств. По словам вице-спикера Игоря Лебедева, депутатам на транспорт будут выдавать по 700 тысяч рублей, что потребует выделить из бюджета 215 млн рублей в год.