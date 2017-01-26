Страж Конституции Зорькин
Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин в очередной раз манкировал международным правом. Он уточнил, что граждане России подчиняются прежде всего Конституции и, если ее законы вступают в противоречие с международными, приоритет признается за ней. На этом основании председатель КС России Валерий Зорькин постановил не возвращать ЮКОСу около 2 млрд долларов. В самом деле, в Конституции России про ЮКОС ничего не сказано.
Похвально, что на страже российских денег, Конституции и суверенитета стоит человек, фото которого украсило бы словарную статью «Эластичность» или разбор поговорки про закон и дышло. Зорькин удивительно демонстрирует ученую строгость, торжественность, бескомпромиссность – и между тем виртуозно берет сторону власти в любом выборе, на всех исторических перекрестках. Важнее иное: Россия в самом деле стала пространством, в котором не действуют юридические, социальные, а иногда и физические законы. И нечего нам делать вид, будто все обстоит по-прежнему.
Приоритет российских правил налицо в схеме выборов, в науке и педагогике, в прессе и международных делах. Никто не смеет навязывать нам свою волю в вопросе об усыновлениях, диетах и выплатах долгов. И пора уже отказаться от этого лицемерного членства в разнообразных «шестерках» и «семерках»: Россия выполняет свои международные обязательства тогда, когда они ей выгодны. Так было и с признанием царских долгов в семнадцатом, и с ЮКОСом сто лет спустя.
О том, в какой степени это на руку самому населению России, мы сегодня судить не можем, ибо пресловутой прозрачностью границ пока еще наслаждаются все россияне, кроме силовиков. Однако уже сегодня видно, что в российской политике и общественном мнении наиболее успешными всегда оказывались меры, направленные на изоляцию, ужесточение и дегуманизацию. Почему это так – сказать трудно: вероятно, россияне особенно горячо одобряют все, что вычитает их из международного контекста, потому что вне этого контекста мы быстрее, выше, сильнее и вообще лучше всех. Страсбургский суд только мешает тому, кто живет непосредственно под Божьей юрисдикцией. И когда Господь захочет разобраться с нынешними российскими властями и терпилами, никакой Страсбургский суд все равно не спасет.
Так что и ну его.
Источник - «Собеседник»