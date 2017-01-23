«Единая Россия» переизбрала своим лидером Дмитрия Медведева и выбрала Высший совет
В Москве в минувшие выходные прошел XVI съезд партии «Единая Россия», в ходе которого был избран председатель и члены Высшего совета партии на следующие пять лет. Лидером партии власти был переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев
В Москве в минувшие выходные прошел XVI съезд партии «Единая Россия», в ходе которого был избран председатель и члены Высшего совета партии на следующие пять лет. Лидером партии власти был переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев был снова избран председателем «Единой России» в ходе открытого и безальтернативного голосования. Сам Медведев поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.
Главой высшего совета остался Борис Грызлов. Также свое место в высшем руководящем органе партии сохранил бывший спикер Госдумы, а ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В высшее руководство партии вернулся спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Свои места в совете сохранили президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.
В Высший совет также вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, режиссер Сергей Бондарчук, музыкант Игорь Бутман, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, бизнесмен Андрей Коркунов, банкир Андрей Костин, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, ректор МГУ Виктор Садовничий, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Петр Толстой, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава «Ростехнологии» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шоуге, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Всего в обновленный Высший совет партии вошли 90 человек. Еще 10 мест оставили в качестве резерва.