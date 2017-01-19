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Политика
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Авторская колонка
19 января 16:01
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района Московской области трех созывов

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В тюрьме дешевле…

В Пышлицком поселении Шатурского района Московской области отменили демократию.

Впервые это селение упоминается в Писцовой Владимирской книге В. Кропоткина: «За Львом Никифоровым сыном Матюшкиным – в поместье по Государеве Царёве и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руссии ввозной грамоте, за приписью дьяка Неупокой Кокошкина, в 7135 (1627) году, что он выменял у новгородца Ивана Лизунова в Тереховской кромине сельцо, что была деревня Костино на суходоле…».

С тех приснопамятных времен и по год девяносто первый, исторический, демократии на селе не было.

В Пышлицах, стоящих на юго-восточной окраине Шатурского района в местности, именуемой Приозёрная Ялмать проживает 1700 человек. В поселении же, площадь которого составляет 50 000 га, пользовались плодами демократии аж 3960 сознательных граждан. И вот в день один прекрасный, предновогодний день, когда оливье уже томилось в холодильнике, а благородная белая покрывалась изумрудной испариной, граждане демократию отменили. В клубе, как водится.

«Глава Шатурского района Андрей Келлер подробно рассказал присутствующим, как будет проходить процесс формирования городского округа на территории Шатурского района, и отметил, что жители не почувствуют существенных изменений» - пишет «Ленинская Шатура».

У меня, человека экономить на власти не привыкшего, вопрос возникает к руководителю: «А для чего козе баян?». Впрочем, избранный глава района тут же и поясняет, мол нового ничего в этом нет: «Много лет назад жили и успешно существовали сельские советы».

А вот уже и политические боссы, избранные за 50 миллионов рублей в кассу партийного общака, отражают сквозь призму новогодней благородной белой не прописанную еще никем истину. А истина заключается в том, что в хомуте лучше, чем без хомута, что ярмо много приятнее на шее, что кнут вещь обязательная и крайне необходимая в деле погона. И что без упряжи, жить как-то невозможно и невообразимо дорого!

Одного только в толк взять не могу. Если Келлеру, Антоновой и присным жить хорошо без чиновников, взяли бы и начали с себя. Ну, уж если совсем они патриоты родины нашей малой. Вместо этого, они лишают власти нас, народ, волосом с головы своей сединою убеленной, не поступаясь…

«Я, как депутат, избранный от Московской области, и всю жизнь здесь проживший и проработавший, хорошо знаю, что абсолютное большинство жителей понимают необходимость реформы и поддерживают происходящие перемены.

Объединение, прежде всего, предполагает сокращение бюрократического аппарата, высвобождение средств на его содержание для нужд муниципалитетов, повышение эффективности управления. Происходящие изменения больше касаются чиновников, а не проживающих на этих территориях людей, которые от реформы в конечном итоге только выиграют».

Я как депутат, избранный от Серпуховского района и всю жизнь здесь проживший хорошо знаю, что Лидия Николаевна иногда проживает на нашей территории. На нескольких гектарах неоформленных в собственность годами и соответственно благополучно избежавших налогообложения покоятся несколько строений, охраняемых силами полиции. Это к вопросу о нуждах муниципалитетов. И раз уж изменения больше касаются чиновников, коими являются Келлер и Антонова, то пожалуйста начните господа с себя.

Вы Лидия Николаевна сложите мандат депутата Государственной Думы, так как федеральные выборы самые дорогие,  а Вы Андрей Давыдович сложите полномочия главы, как самого высокооплачиваемого сотрудника администрации. Какая экономия будет народу и народным избранникам, которым идея установления диктатуры «пришлась по душе»!

Слушая господ уважаемых и статусных, листая электронные страницы «Ленинской Шатуры» от 28 декабря 2016 года, где «избранцы» доходчиво объясняют в расчёте на мою ослабленную демократическими процедурами память, что в тюрьме жить много дешевле, чем на воле, подумалось.

А может вернуться нам вслед за Львом Никифоровым сыном Матюшкиным в поместье Государево Царёво и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руссии?

Экономия-то какая будет народонаселению несказанная…

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