Региональные чиновники рассказали о платных совещаниях с участием Путина
Региональные чиновники пожаловались на вымогательство денег за участие в совещаниях, которые проводит президент Владимир Путин. О некой «специальной структуре», которая зарабатывает деньги на доступе к главе государства рассказал бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор
Региональные чиновники пожаловались на вымогательство денег за участие в совещаниях, которые проводит президент Владимир Путин. О некой «специальной структуре», которая зарабатывает деньги на доступе к главе государства рассказал бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор.
Игорь Шпектор, который является членом Общественной палаты и президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, рассказал «Независимой газете», что с чиновников требуют по 150 тысяч рублей за участие в совещании по проблемам Арктики с участием президента. Мероприятие пройдет в марте в Архангельске.
Официально совещание готовит Минэкономразвития РФ, однако рядом с министерством создана «специальная структура, которая зарабатывает деньги» на доступе к Владимиру Путину.
Одновременно с президентским совещанием пройдет съезд Союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все мэры. При этом за участие в совещании с Путиным придется заплатить по 150 тысяч рублей с человека, рассказал чиновник.
На уточняющий вопрос Шпектора по поводу стоимости участия ему ответили, что можно заплатить и 100 тысяч рублей, но тогда «Путина вы не увидите».
В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что слова Игоря Шпектора не соответствуют действительности.