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19 января 14:40

Региональные чиновники рассказали о платных совещаниях с участием Путина

Региональные чиновники пожаловались на вымогательство денег за участие в совещаниях, которые проводит президент Владимир Путин. О некой «специальной структуре», которая зарабатывает деньги на доступе к главе государства рассказал бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор

Региональные чиновники пожаловались на вымогательство денег за участие в совещаниях, которые проводит президент Владимир Путин. О некой «специальной структуре», которая зарабатывает деньги на доступе к главе государства рассказал бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор.

Игорь Шпектор, который является членом Общественной палаты и президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, рассказал «Независимой газете», что с чиновников требуют по 150 тысяч рублей за участие в совещании по проблемам Арктики с участием президента. Мероприятие пройдет в марте в Архангельске.

Официально совещание готовит Минэкономразвития РФ, однако рядом с министерством создана «специальная структура, которая зарабатывает деньги» на доступе к Владимиру Путину.

Одновременно с президентским совещанием пройдет съезд Союза арктических городов РФ, на который должны будут приехать все мэры. При этом за участие в совещании с Путиным придется заплатить по 150 тысяч рублей с человека, рассказал чиновник.

На уточняющий вопрос Шпектора по поводу стоимости участия ему ответили, что можно заплатить и 100 тысяч рублей, но тогда «Путина вы не увидите».

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что слова Игоря Шпектора не соответствуют действительности.

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