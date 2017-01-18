Дальнобойщики ударят по власти памфлетами
Вместо уличных акций будут итальянские забастовки и информационное противодействие
Дальнобойщики сокращают количество акций на дорогах и переходят к периодическим забастовкам, которые должны нанести больший экономический ущерб. Платежи в систему «Платон», считают водители, должны компенсировать заказчики, сами же они платить отказываются. Между тем в их среде продолжается раскол. Причем к радикалам и умеренным, похоже, добавляются соглашатели, которые протестуют по инерции, не веря в успех.
От разовых акций и жалоб властям водители большегрузов планируют постепенно отказываться. Вместо этого они намерены поработать с заказчиками, поставив их перед выбором – либо те сами оплачивают систему «Платон», либо тысячи перевозчиков обещают устроить перманентную итальянскую забастовку. «Мы просто ляжем на диване и посмотрим, как чиновники самостоятельно разберутся с этой проблемой», – заявил координатор ассоциации «Дальнобойщик» Игорь Пасынков.
Именно такое решение было принято на недавней встрече различных организаций и профсоюзов, представляющих перевозчиков, а также тех, кто заинтересован в развитии этой отрасли. Как известно, Минтранс планирует расширить масштабы «Платона», повысить тарифы покилометровой оплаты и расширить сеть пропускных пунктов системы. Дальнобойщики называют это приватизацией транспортной инфраструктуры.
Они, кстати, утверждают, что введение системы «Платон» не является проблемой их профессионального сообщества. В конечном счете все расходы ложатся на плечи налогоплательщиков. Подход протестующих прост: «Государство в условиях кризиса вряд ли предоставит дотации нашим заказчикам, следовательно, компенсировать траты им придется за счет повышения цен на продукцию».
Однако в этом случае, подчеркнул Пасынков, есть вероятность, что правительство начнет давить на производителей, чтобы они все-таки укладывались в ценовые нормативы или ориентиры. По его словам, «тогда пострадает рынок, который в целях экономии будет заполняться суррогатами».
В общем, уверен он, ситуация в любом случае «выйдет боком властям»: «Сейчас население еще не понимает, насколько это скажется именно на его благополучии. Но в будущем к нам присоединятся тысячи людей, пострадавших от «Платона» и готовых к социальным протестам. Думаю, тогда уровень патриотизма в стране сильно поубавится».
Однако, как признал Пасынков, такие амбициозные планы пока приводят к серьезным расколам в объединении – например, состоящие в нем предприниматели недовольны решением большинства, опасаясь, что оно ударит их по карману. «Есть еще и маргинальные элементы в нашем движении, которые продолжают настаивать, что платить должны именно водители», - сказал Пасынков. И, конечно, в движении остается много радикально настроенных людей, готовых выходить на улицы.
Так что единодушия участникам встречи удалось достигнуть лишь по некоторым вопросам: «Договорились о создании единого информационного канала, информационного ресурса, позволяющего охватить все организации и регионы». В частности, речь идет о запуске ежемесячной газеты, где дальнобойщики будут рассказывать о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. «Это будет что-то вроде памфлета. Мы будем рассказывать о дурацких нововведениях и поборах, о проблемах в отрасли и о мерах, которыми мы планируем со всем этим бороться», – сообщил один из участников совещания. Газету будут издавать примерно в трети регионов – в том числе в Подмосковье.
Предполагается, что первый выпуск будет посвящен «коррупционным схемам» в отрасли. Как признают сами водители, тема «Платона», несмотря на актуальность, все-таки отходит на второй план. «Например, нас обвиняют в том, что мы едем с перегрузом – и отсюда порча дорог. В связи с этим хотят ввести около 400 постов, где машины будут автоматически взвешиваться. Но эти пункты дают ошибку в измерениях примерно на 22%. Законно ли то, что нам придется выгружать машину на четверть? Если бы на этих постах дежурил человек, в случае неточности можно было бы вызвать прокурора. А в автоматическом режиме через две недели просто придет штраф, который не получится даже оспорить в суде», – пожаловался Пасынков.
По словам члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ильи Шаблинского, руководство Минтранса почему-то не учитывает позицию президента - дескать, нельзя разрушать основу для малого бизнеса в данной отрасли. «Дальнобойщики на сегодняшний день – это, пожалуй, единственное объединение, пытающееся противостоять властям. И, на мой взгляд, ситуация такая – основные отраслевые организации постепенно вырабатывают единую стратегию по отстаиванию своих интересов. По сути дела, они выражают интересы значительной части малого бизнеса – в том числе и тех, кто не решается выступить с протестом», – полагает Шаблинский.