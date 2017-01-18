Михаил Ходорковский запускает для политиков квест «Вместо Путина»
В рамках квеста его участники будут выполнять различные задания, а их результаты оценят экспертное жюри и пользователи в сети. Квет будет блиться около года. К осени 2017 года у каждого участника будет своя предвыборная программа
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский запустит обучающий квест для политиков «Вместо Путина». В мероприятии примут участие 25 политиков и региональных активистов.
В рамках квеста его участники будут выполнять различные задания, а их результаты оценят экспертное жюри и пользователи в сети. Квет будет блиться около года. К осени 2017 года у каждого участника будет своя предвыборная программа.
Руководитель проекта «Открытая Россия» Тимур Валеев в беседе с телеканалом «Дождь» отметил, что даже в случае проигрыша политиков на выборах избиратели увидят, что «альтернатива действующим политикам существует».
Идея квеста взята из сериала «Последний кандидат».
Полного списка участников квеста «Вместо Путина» пока нет. Известно, что в нем планируют принять участие бывший сити-менеджер города Королев Елена Логвиненко («Единая Россия») и руководитель правозащитного крыла «Открытой России» Мария Баронова.