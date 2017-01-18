Сергею Собянину посоветовали «не прятаться» от москвичей накануне выборов
Политологи посоветовали мэру Москвы Сергею Собянину и его соратникам начать диалог с недовольными жителями столицы. В противном случае, г-ну Собянину на мэрских выборах 2018 года придется столкнуться с трудностями
Политологи посоветовали мэру Москвы Сергею Собянину и его соратникам начать диалог с недовольными жителями столицы. В противном случае, г-ну Собянину на мэрских выборах 2018 года придется столкнуться с трудностями.
Эксперты прокремлевского Агентства политических и экономических коммуникаций назвали три основные угрозы, с которыми на выборах придется столкнуться команде Собянина.
Во-первых, это информационные кампании, организованные политическими оппонентами московского мэра. Во-вторых, активизация оппозиционных партий и их кандидатов в мэры. И, наконец, третья угроза – активные москвичи, недовольные политикой Собянина.
По мнению политологов, последняя угроза может наиболее негативно сказаться на итогах выборов с учетом того, что столичные чиновники отказались вести диалог с горожанами. Москвичи же, напротив, все чаще стали проводить акции протеста против политики властей. В первую очередь протесты связаны с повсеместным введением платных парковок в Москве и застройкой.
Эксперты советуют команде Собянина начать коммуникацию с избирателями по наиболее острыми проблемам. «Важен оперативный мониторинг социального самочувствия москвичей и отслеживание появления новых протестных точек – силами не только чиновников мэрии, но и независимых специалистов», - говорится в докладе политологов, который цитирует телеканал «Дождь».