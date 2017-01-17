Чиновников освободили от необходимости декларировать доходы бывших супругов
Депутатам Госдумы и высокопоставленным чиновникам разрешат не декларировать доходы и имущество своих бывших супругов. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить соответствующий законопроект
Депутатам Госдумы и высокопоставленным чиновникам разрешат не декларировать доходы и имущество своих бывших супругов. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупцию рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.
Автор документа экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев предлагал уточнить формулировки в законе «О противодействии коррупции». Так, понятие «супруг» в законопроекте планировалось определить как «лицо, с которым заключен брак, либо с которым брак расторгнут, но брачные отношения сохраняются».
Соловьев отметил, что после вступления в силу закона о декларировании доходов чиновника и членов их семей развелись 102 депутата Госдумы прошлого созыва. Соловьев считает, что все эти разводы были фиктивными.
Согласно действующему законодательству, чиновники и депутаты обязаны ежегодно декларировать сведения о своих доходах, имуществе и крупных расходах с 2013 года. Декларировать доходы и имущество также должны их супруги и несовершеннолетние дети.