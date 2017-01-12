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12 января 19:54
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Власть и надежды (1961 – 2017)

Каждая новая власть (как же без этого!) будит какие-то новые надежды.

При Хрущеве, как помнится, – ждал я по детскому неразумению коммунизма, словно пришествия Деда Мороза.

При Брежневе, когда уже поумнел малость, надеялся, хотя и не слишком, на косыгинскую реформу.

От Андропова ждал просвещенного порядка и дисциплины.

При раннем Горбачеве – поверилось ненадолго в социализм с человечьим лицом.

Даже при Ельцине надежда была – что вот уйдет он, наконец, и тогда уж все образуется.

Ну и затем много чего ждал: и что с колен встанем, возродимся, и что олигархов куда-то там удалим, и врагов своих всех замочим… Знал, конечно, чем обычно все эти надежды заканчиваются, но без них тоже нельзя, даже явно фуфловых.  По мне, пусть уж лучше тебя кинут, чем вообще лишиться всяких таких ожиданий.

А вот теперь даже и не знаю – на что мне в будущем надеяться. Жизнь-то к развязке идёт – какие уж тут надежды, тем более на власть, не добили бы раньше времени! И все же задумался: чего бы такое я хотел услышать от них, чтобы грело это как-то меня, придавало силенок?

И тут подумал: да вот как раз и хочется, чтобы жизнь мне продлили, это же дороже любого мочения врагов будет. У нас вон, говорят, к 2030 году пожилых станет почти как автомобилистов. Надо же думать о них, пообещать им что-то. Ну, например, что жить будут до 130 лет. Плохо, что ли, такую стратегическую задачу поставить: к 2030 году – 130 лет жизни каждому желающему?

И так загорелся этой мыслью, что тут же побежал советоваться к одному своему знакомому из властных структур, прежде чем наверх этот мой проект двигать. Он выслушал меня, говорит: – Звучит красиво, но нереально, чистой воды популизм.

– А я считаю, что мы справимся с этим, – патриотически громко воскликнул я. – У нас все ресурсы для этого есть. И рейтинг у власти высоченный, и влияние в мире, и военная мощь... Мы практически любую глобальную задачу решить в состоянии…

– Да люди и не захотят столько жить, – завибрировал он. – На черта им эту мороку до таких цифр несусветных растягивать? Ты хотя бы людей спросил?! – перешел он в атаку. – Мнение народа надо учитывать!

– Ну, хорошо, – смягчился я, – давай тогда опустим средний возраст до 100 лет.

– Тоже слишком много. Столько дармоедов никакой бюджет не вытянет. Лучше уж какую-нибудь индексацию внеочередную старикам подкинуть.

– Да ну! – отмахнулся я. – Думаешь, если старый, так ему кроме индексации и не нужно ничего…

И тут я почему-то вспомнил давнишнюю обещалку Горбачева – дать каждой семье отдельную хату к 2000 году и у меня как-то само собой вырвалось:  – А что если пообещать каждому к 2030 году достойную, благоустроенную могилу? – Тоже ведь вполне благая цель…

Он сразу потеплел: – Вот это совсем другое дело! Это и актуально, и реально, и никакого популизма…

На том и остановились.

Ну, вот теперь жду ответа на это мое могильное предложение. Надеюсь, оценят правильно, как мнение народа.

Главное, чтоб не своровали, блин. У них это, как я слышал, тоже неплохо поставлено.

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