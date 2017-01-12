Журналистов отчитали за «праздное любопытство» из-за интереса к рабочим поездкам Игоря Шувалова
«Левиафан» направил запрос в правительство с просьбой предоставить график рабочих поездок г-на Шувалова в период с 1 января 2015 года по 20 июня 2016 года. Запрос связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о частном самолете чиновника
Пресненский суд Москвы прекратил производство по иску издания «Левиафан», журналисты которого пытались узнать график поездок первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Ранее «Левиафан» направил запрос в правительство с просьбой предоставить график рабочих поездок г-на Шувалова в период с 1 января 2015 года по 20 июня 2016 года. Запрос связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о частном самолете правительственного чиновника.
Запрос изданий был сделан в соответствии с федеральным законом о СМИ, который разрешает запрашивать у госорганов информацию об их деятельности. Этот закон также обязывает госорганы в семидневный срок дать ответ.
В случае с графиком поездок Игоря Шувалова кабинет министров отказался отвечать на запрос журналистов, после чего юристы ФБК подали в суд.
Судья Юлиан Лебедев посчитал, что интерес журналистов к такого рода информации может быть незаконен. Он также отчитал журналистов за злоупотребление своим правом ради «праздного любопытства».
По словам судьи, сведения о рабочих поездках должностных лиц публикуются в официальных источниках, а та информация, которая не публикуется, имеет конфиденциальный характер.
Комментируя решение Пресненского суда, оппозиционер Алексей Навальный выразил мнение, что такой прецедент может уничтожить работу независимых СМИ в стране. Юристы ФБК пожали жалобу на решение Пресненского суда в Мосгорсуд.
«Мы уже перешли от фазы «делаем вид, что в России есть свобода СМИ и права журналистов» к фазе «официально отрицаем право журналистов на информацию»», - отметил Алексей Навальный.
Ранее ФБК сообщил о том, что вице-премьер Игорь Шувалов использует частный самолет не только для своих рабочих поездок, но и в личных целях, например, для перевозки собак на международные выставки. После публикации итогов расследования о бизнес-джете чиновника Шувалов распорядился убрать самолет из базы Flightradar24, по которой его перемещения отследили борцы с коррупцией. Чиновник объяснил такое решение «угрозой своей безопасности».