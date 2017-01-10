Российские олигархи разбогатели на победе Дональда Трампа на 29 млрд долларов
Российские миллиардеры стали богаче на 29 млрд долларов после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Свои капиталы россияне из списка Forbes смогли приумножить в основном за счет укрепления курса рубля и роста акций отечественных компаний
Российские миллиардеры стали богаче на 29 млрд долларов после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа. Свои капиталы россияне из списка Forbes смогли приумножить в основном за счет укрепления курса рубля и роста акций отечественных компаний.
Например, акции НОВАТЕК подорожали на 16%, в результате чего доля в компании Геннадия Тимченко выросла в цене до 1,8 млрд долларов.
Стоимость активов председателя правления НОВАТЕК Леонида Михельсона подорожала до 18,2 млрд долларов.
Состояние председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова увеличилось на 1,6 млрд долларов, состояние главы НЛМК Владимира Лисина - на 1,4 млрд долларов, сообщает Forbes.
В сумме российские миллиардеры с момента избрания Дональда Трампа увеличили свое состояние на 29 млрд долларов. В процентном соотношении российские олигархи разбогатели в среднем на 7,1%, а бизнесмены из США – только на 2,8%.