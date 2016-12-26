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Политика
26 декабря 00:15

«Коммунисты России» выдвинут своего кандидата на выборах президента

Партия «Коммунисты России» объявила о планах выдвинуть своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года. Кандидат будет выдвинут после официального объявления о начале избирательной кампании

Партия «Коммунисты России» объявила о планах выдвинуть своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года. Кандидат будет выдвинут после официального объявления о начале избирательной кампании.

«Мы это решение будем принимать в рамках закона, когда будет объявлена избирательная кампания - будет проведён съезд партии по выдвижению кандидата в президенты», - заявил лидер коммунистов Максим Сурайкин, слова которого приводит РИА Новости.

Сурайкн не исключил, что кандидатом в президенты от «Коммунистов России» станет он сам, «если партия ему это доверит».

Напомним, что в сентябре 2016 года «Коммунисты России» принимали участие в выборах в Госдуму РФ. Партия набрала 2,27% голосов.

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