«Коммунисты России» выдвинут своего кандидата на выборах президента
Партия «Коммунисты России» объявила о планах выдвинуть своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года. Кандидат будет выдвинут после официального объявления о начале избирательной кампании
Партия «Коммунисты России» объявила о планах выдвинуть своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года. Кандидат будет выдвинут после официального объявления о начале избирательной кампании.
«Мы это решение будем принимать в рамках закона, когда будет объявлена избирательная кампания - будет проведён съезд партии по выдвижению кандидата в президенты», - заявил лидер коммунистов Максим Сурайкин, слова которого приводит РИА Новости.
Сурайкн не исключил, что кандидатом в президенты от «Коммунистов России» станет он сам, «если партия ему это доверит».
Напомним, что в сентябре 2016 года «Коммунисты России» принимали участие в выборах в Госдуму РФ. Партия набрала 2,27% голосов.