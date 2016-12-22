Для хороших людей ничего не жалко

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власть
22 декабря 14:19

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Власти тратят на содержание «бесполезных» полпредств сотни миллионов рублей

Фото: so-l.ru

Содержание полномочных представительств президента РФ в федеральных округах и их руководителей обходится государственному бюджету в сотни миллионов рублей ежегодно. При этом эксперты говорят о том, что институт полпредства в условиях выстроенной вертикали власти давно себя изжил и им вполне можно пожертвовать ради экономии бюджетных средств в непростых экономических условиях.

Напомним, полпредства появились в регионах в рамках построения вертикали власти в 2000м-году, однако к настоящему времени эта задача уже решена. Кроме того, региональную политику курирует специальное управление Администрации президента (Управление внутренней политики). В глазах региональных руководителей полпредства теряют авторитет. Местные чиновники на неофициальном уровне признают, что совещания в полпредстве для них является пустой тратой времени.

В этой связи все чаще возникает вопрос об упразднении данного института власти. Однако пока полномочные представители президента продолжают работать, а на содержание их аппаратов тратятся немалые средства.

Сейчас в России действуют восемь полномочных представительств президента: в Уральском ФО, Дальневосточном, Южном (к нему относится также Крым), Северо-Кавказском, Центральном, Сибирском, Приволжском и Северо-Западном.

По данным издания Znak.com, только на перелеты полпредов из казны уходит 150 млн рублей в год. Такие высокие затраты объясняются тем, что представители главы государства зачастую летают на бизнес-джетах.

В какую сумму бюджету обходятся зарплаты заместителей полпредов и рядовых сотрудников, транспорт, а также содержание зданий, точно неизвестно, так как информации об этом предоставляется выборочно. Однако можно предположить, что речь идет о сотнях миллионах рублей.

Что касается самих полпредов, то самым богатым из них является Юрий Трутнев (ДФО). Согласно декларации, его доход за 2015 год составил 153,8 млн рублей. Стоит отметить, что г-н Трутнев одновременно занимает должность вице-премьера правительства РФ.

Полпред президента в Уральском ФО Игорь Холманских задекларировал 7,42 млн рублей. Зато уральское полпредство может похвастаться дворцом площадью 12 тысяч кв. м. Только в 2017 году на содержание здания планируется потратить 25,77 млн рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок.

Полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов в 2015 году заработал 11 млн рублей, а расходы на его аппарат составляют 4 млн рублей в год.

Представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, который заседает в самом центре Москвы, задекларировал 6,53 млн рублей.

Полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заработал 6,91 млн рублей, а его коллега из Северо-Кавказского ФО Олег Белавенцев – 8 млн рублей.

Экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло был назначен полпредом президента в Сибирском ФО только в конце июля текущего года. В это же время был назначен и новый полпред в Северо-Западном ФО - Николай Цуканов, ранее занимавший должность губернатора Калининградской области. 

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