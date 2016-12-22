Депутаты разных уровней пытаются остановить антиконституционный переворот в Подмосковье
Об этом заявил председатель Совета депутатов Серпуховского района Московской области Николай Дижур накануне проведения в Государственной Думе «круглого стола» ...
Об этом заявил председатель Совета депутатов Серпуховского района Московской области Николай Дижур накануне проведения в Государственной Думе «круглого стола», на котором будет дана оценка деятельности губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом народный избранник говорит также в своем обращении, направленном на имя главы ЛДПР Владимира Жириновского. «Игнорируя позицию комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Конституцию РФ депутаты Московской областной Думы пачками штампуют законы, лишающие граждан возможности напрямую избирать глав сельских и городских поселений, узурпируя власть на местах и подменяя местное самоуправление губернским правлением», говорится в нем.
Напомним, что недавно по региону прокатилась целая волна митингов против так называемой реформы местного самоуправления, в результате которой с карты Подмосковья исчезнут сотни географических названий населенных пунктов, в том числе ровесники столицы. Насильственная ликвидация сельских и городских поселений сопровождается фальсификацией публичных слушаний. Повсеместно результаты прямого голосования подменяются «голосованием на дому» в форме подачи письменных заявлений к комиссии по проведению публичных слушаний.
В связи с антиконституционными действиями губернатора Московской области Андрея Воробьева, игнорирующего основные положения Конституции РФ и грубо попирающего основы местного самоуправления Российской Федерации, депутатами инициировано проведение в Государственной Думе РФ круглого стола на тему «Административно-территориальная реформа Подмосковья». Он состоится завтра, 23 декабря 2016 года в 12-00 в зале заседаний фракции ГД РФ партии «Справедливая Россия». Участники мероприятия готовы предоставить российской общественности сенсационные факты коррупции в Московской области и рассказать о механизмах подавления, которые использует региональная власть для обеспечения своих, а не конституционных и общественных интересов. В ходе заседания «круглого стола» будут также продемонстрированы документальные свидетельства противоправности действий чиновников правительства региона.
По словам депутатов Государственной Думы и других участников «круглого стола», нынешние власти Подмосковья во главе с Андреем Воробьевым проводят политику объединения всех поселений района в городской округ, что «противоречит законодательству и концептуальным положениям Конституции РФ». При этом на глав районов и поселений, отказывающихся «идти в город» и не согласных с Московской облдумой, оказывается силовое давление, говорит Николай Дижур.
При этом, отмечает депутат в своем обращении на имя Владимира Жириновского, подмосковные власти ведут массированную дезинформационную кампанию, говоря, что якобы жители региона в массовом порядке готовы отказаться от демократических институтов. Своего негативного отношения к базовым нормам основного закона РФ не скрывают многие ставленники губернатора. Так, глава Талдомского района Владислав Юдин вообще заявил, что: «Тратить деньги на выборы — преступление!».
Власти региона пытаются потушить массовое недовольство жителей проводимой «реформой», поскольку население Подмосковья принципиально «не желает изменения административно-территориального устройства Московской области, не желает идти «в люберецкое рабство», не желает жить в тотально застраиваемых каменных джунглях», пишет Николай Дижур.
Этот необратимый антиконституционный процесс необходимо остановить, пока не стало слишком поздно, подчеркивает в своем обращении депутат.