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22 декабря 00:21

Мэр Нижнего Новгорода открестился от жены и ее квартир в Майами

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин прокомментировал заявление борца с коррупцией Алексея Навального о наличии у него двух квартир в Майами. Чиновник не стал отрицать тот факт, что собственницей недвижимости в США является его жена Альбина Карнилина...

Фото: nn.dk.ru

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин прокомментировал заявление борца с коррупцией Алексея Навального о наличии у него двух квартир в Майами. Чиновник не стал отрицать тот факт, что собственницей недвижимости в США является его жена Альбина Карнилина, но добавил, что он находится в ней в разводе.

Г-н Карнилин в беседе с городским порталом NN.ru рассказал, что его теперь уже бывшая супруга в 2013 и 2014 гг. действительно купила две квартиры в жилом комплексе La Perla в Майами. По словам чиновника, с ее стороны это было желание вложить средства. Кроме того, тогда доллар стоил 30 рублей.

«Я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», - заявил Карнилин.

Напомним, согласно выписке из реестра владельцев недвижимости в Майами, Альбина Карнилина является владелицей двух квартир по цене 824 тысяч долларов и 1 миллион 100 тысяч долларов соответственно. Как отметил Алексей Навальный, в Нижнем Новгороде за такие деньги можно купить 60 квартир.

Оппозиционер также отметил, что вторая квартира была куплена женой представителя «Единой России» в 2014 году, когда власти США впервые ввели экономические санкции против РФ.

Впрочем, в Фонде борьбы с коррупцией не поверили в оправдания нижегородского мэра о том, что он не имеет отношения к американским квартирам своей супруги. Навальный сообщил, что до того, как они стали проверять информацию о квартирах Иван Карнилин называл себя женатым человеком и говорил, что вместе с Альбиной они прожили 35 лет.

«До последнего момента Карнилин везде указывал, что женат, а после нашего запроса начал удалять информацию о семье. Разгадка простая: мэр Нижнего Новгорода нам всем лжет. Он должен быть снят с должности, а происхождение средств на покупку недвижимости в Майами должно быть расследовано», - пишет в своем блоге Алексей Навальный.

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