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21 декабря 14:32

Алексей Навальный нашел у мэра Нижнего Новгорода две квартиры в Майами

Борец с коррупцией Алексей Навальный сообщил о покупке мэром Нижнего Новгорода Иваном Карнилиным двух квартир в Майами (штат Флорида, США). Стоимость апартаментов, по данным оппозиционера, составила 130 млн рублей

Фото: gorduma.nnov.ru

Борец с коррупцией Алексей Навальный сообщил о покупке мэром Нижнего Новгорода Иваном Карнилиным двух квартир в Майами (штат Флорида, США). Стоимость апартаментов, по данным оппозиционера, составила 130 млн рублей.

В своем блоге Алексей навальный подчеркнул, что квартиры в Майами тайно покупались в то время, когда руководство страны и коллеги Карнилина по партии «Единая Россия» делали громкие заявления о происках властей США в отношении России.

По данным реестра собственников жилья в Майами, полная тезка супруги нижегородского мэра Альбина Карнилина в декабре 2013 года за 824 тысячи долларов купила квартиру в жилом комплексе на берегу Атлантического океана. На то, что речь идет именно о жене нижегородского мэра, а не ее тезке, указывает тот факт, что в документах на квартиру в качестве наследника указана некая Ирина Ивановна Овчинникова, проживающая в Нижнем Новгороде.  Согласно официальным данным о семейном положении мэра, у него есть дочь Ирина, которая после замужества сменила фамилию Карнилина на Овчинникову.

В 2014 году, когда против России властями США были впервые введены санкции, предполагаемая супруга видного единоросса покупает еще одну квартиру во «вражеской» стране за 1 миллион 100 тысяч долларов в том же жилом комплексе.

Алексей Навальный отметил, что официальных доход чиновника Карнилина за 2015 год составил около 4,7 млн рублей. При этом его супруга и дочь официально в числе предпринимателей не числятся.

Оппозиционер напомнил, что в Нижнем Новгороде каждый десятый житель находится за чертой бедности, а малоимущими считается 64% населения города. Власти города  регулярно жалуются на нехватку денег в бюджете, чтобы оплачивать работу коммунальных служб и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта.

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