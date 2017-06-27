Меню
Интервью
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Александр Рощин
27 июня 11:43

Дмитрий Гудков: «Мы хотим сделать прямо противоположную вертикаль власти»

Команда демократов рассчитывает составить серьезную конкуренцию «старой гвардии» на выборах мэра столицы в 2018 году

Фото: Общая Газета / Александр Рощин

Когда в стране демократия лишь на бумаге, права простых граждан ничем не защищены, кризис и не думает уходить, толкая все больше россиян за черту бедности, многим из нас начинает казаться, что-то власть делает не так. Но на подходе молодые энергичные политики со своими планами и программами, которые уже начали борьбу за избирателя.

О том, как новая политическая волна будет добиваться поддержки людей, мы говорили с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, оппозиционным политиком и общественным деятелем, заявившим о своем решении баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году.

- В прошлом году Вы  пытались переизбраться от "Яблока" в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве, но заняли второе место, уступив кандидату от "Единой России" Геннадию Онищенко. Чего не хватило для победы?

- Не хватило где-то денег, где-то времени, других важных деталей. У нас не было, к примеру, доступа к телевидению, мы не участвовали в теледебатах. Но главная причина в том, что демократы не сумели объединиться и нам попросту не хватило явки на выборы наших сторонников.

Но мы шли буквально голос в голос с Онищенко, на каком-то этапе даже шли впереди – и вдруг на финише образовался вакуум в 5% не в нашу пользу. Откуда такой разрыв взялся на самом флажке голосования? Возможно, сюда включили итоги надомников, возможно, еще что-то – доказательств каких-то фальсификаций у нас нет, но осадок остался. Но есть и положительный момент – мы набрались опыта для продолжения нашей борьбы за превращение России в демократическое государство.

- Прошел год, что изменилось лично для Вас и для Ваших единомышленников?

- Мы набираем команду, в которой каждый человек будет понимать, что наша сегодняшняя работа – начало большого пути с прицелом на выборы мэра столицы. Это будет команда демократов, которые будут продвигать идеи европейского пути развития и в городе, и в стране в целом, где будут проведены политические реформы, в том числе ограничивающие власть президента, формирующие новые социальные институты, с помощью которых общество и будет развиваться.

Но начнем мы с местных, муниципальных, выборов, и уже есть кандидаты, готовые побороться за депутатские мандаты. И если это будет даже несколько сотен наших сторонников, которые победят на муниципальных выборах – это будет хороший задел на будущее. Потом будем двигаться дальше – к выборам мэра столицы. Да, сейчас местные депутаты мало на что влияют по отдельности – но когда их много, это сила, с которой придется считаться и которая будет формировать общественное мнение в своих муниципалитетах. А уже оно может со временем стать неким избирательским активом на выборах мэра в 2018 году. У нас будет прямое общение с избирателями без всяких посредников – живой разговор всегда важней и полезней, чем все эти телешоу и телемосты.

- Можно сказать, что выборы муниципальных депутатов – это некая площадка для подготовки к выборам мэра?

- Это не просто площадка – это открытые горизонты дальнейшей политической деятельности. Мы создали долгосрочную инфраструктуру для того, чтобы люди все больше вовлекались в политику и участвовали в решении судьбоносных для страны задач. Потому что чем больше в этом будет участвовать независимых избирателей, чем больше мы получим представительства на местах, тем быстрее мы изменим существующую власть.

- Кто ваши сегодняшние и потенциальные сторонники?

- Люди самых разных социальных категорий, которые жертвуют на наши идеи свои собственные деньги. А если человек отдал свои средства, значит, ему понятно то, за что мы боремся. То есть мы участвуем в выборах не за бюджетные деньги – мы собираем с миру по нитке на правое дело, и за каждую полученную и потраченную копейку мы отчитаемся перед своим избирателем. Людям надоело слышать от чиновников: «В стране кризис, потерпите», — они готовы тратить заработанное на то, чтобы у нас хоть что-то в стране тронулось с места, перестало быть «стоячим болото».

- Столичная власть каким-то образом реагирует на вашу подготовку к выборам градоначальника Москвы?

- Палки в колеса пока никто не ставит – но, если Собянин или кто-то из его команды пригласят поучаствовать в каких-то дебатах, мы всегда готовы, и нам есть, что сказать и что предложить людям.

- Леонид Волков (руководитель предвыборного штаба Алексея Навального, - прим. ОГ) упрекал Вас в том, что вы не критикуете Собянина в том числе по ситуации с реновацией?

- Я одним из первых поднял шум по реновации, и каждый мой пост касался критики действий Собянина или его помощников. Потому что идея переселить людей из старых домов в новые сама по себе правильная – другое дело, как этот процесс столичные чиновники выстроили. Далеко не все москвичи получат квартиры в своем районе – а видимые нарушения никак нельзя ни обжаловать, ни добиться каких-то компенсаций, несмотря на то, что поправки такие в закон прошли. Людей ставят перед фактом – или это, или ничего. И у собственников нет возможности отказаться от заранее не выгодного предложения властей. Что же касается упреков в мой адрес – это просто повод для того, чтобы не поддерживать нас.

- Так для кого в таком случае вообще придумана программа реновации, если тысячи людей ее не поддерживают?

- Здесь переплелись интересы многих. Для строителей при общем упадке бизнеса это возможность выйти из кризиса, для самого Собянина реализация такой масштабной программы может стать трамплином в сторону какого-либо федерального поста. Многим реновация чем-то интересна – финансово, политически – только не с точки зрения интересов москвичей.

В таком русле хорошая, в общем-то, идея едва ли будет реализована и уж точно не получит общего одобрения москвичей. Так же, как и программа «Моя улица». Понятно, что город надо делать более современным, удобным – но постепенно, последовательно, улица за улицей, а не так, что взял Собянин, перекопал сразу весь город – не пройти, не проехать. И потому последние несколько лет у москвичей ощущение такое, что они живут на одной большой нескончаемой стройке.

- В чем на ваш взгляд заключаются главные ошибки нынешнего руководства Москвы, что столичные чиновники делают не так?

- Ошибки системные. В Москву пришел править султанат со своими собственными правилами, зачастую идущими вразрез с привычным укладом города и интересами москвичей. Решил некто, что столице не нужен троллейбус, – уничтожил этот вид транспорта – и только постфактум начали прислушиваться к мнению многих, почему этого делать было нельзя. Решил снести пятиэтажки – придумал реновацию в ее сегодняшнем виде, узаконил – и только по факту практически принудительного переселения создали видимость диалога с людьми.

А почему так? Потому, что в Москве, в отличие от любого нормального европейского города, полномочия мэра практически не ограничены, а влияние местного самоуправления наоборот – не ощущается вовсе. Но огромный город, в котором живут 10% россиян, не может управляться одним человеком.

Одна из главных ошибок Собянина – создание им авторитарного государства в государстве, которым управлять правильно и рационально у него не хватает ни сил, ни времени, ни мастерства.

А где мэр не доглядел или не успел приложить руку – там его помощники делают по-своему. Отсюда коррупция, кланы, бюрократия. Легким росчерком пера одного чиновника «решается» глобальная задача, которая под силу только профессиональной команде специалистов. Захотели подыграть кому-то своему в его бизнесе, к примеру, на рынке лекарств – укрупнили госзаказы, все мелкие компании «умерли», остались пять-шесть монстров, которые в отсутствии конкуренции задрали цены, и теперь, по некоторым данным, город покупает отдельные лекарства в 17 раз дороже, чем было еще совсем недавно.

Нарушения со стороны властей во многих сферах – но, раз Собянин сказал, сделаем. Людей, кроме них самих, защитить некому. Вертикаль власти, хотя бы на уровне депутатов, не предусматривает реальной административной защиты населения – именно поэтому люди выходят на митинги и акции протеста.

С моей точки зрения нормальный мэр должен пойти на самоограничение – чтобы часть задач решали местные органы самоуправления. Тогда все будут успевать всё – а сам мэр станет курирующим администратором.

- Предстоящее участие в выборах мэра – это попытка реально получить пост или что-то типа «главное участие»?

- Это будет не участие для «галочки» - а реальная борьба за пост главы столицы. И если удастся добиться поначалу пусть даже не победы, но второго тура – это изменит атмосферу в избирательной среде не только в Москве, но и во всей стране. Люди увидят, что с засидевшимися на своих местах ничего не делающими чиновниками можно вести равную политическую борьбу. А дальше 2019 – выборы в Мосгордуму. Думаю, к тому времени армия наших сторонников станет более многочисленной и сплоченной.

У нас уже есть программа, есть планы и задачи, как это все выполнять. От многих связывающих руки вещей нужно просто избавиться – например, от контроля за СМИ. Журналисты должны иметь право писать правду и по-настоящему стать четвертой властью. Властные полномочия должны перераспределиться между всеми властными структурами, оставив лично мэру какую-то часть. Нужна налоговая реформа, чтобы часть налогов москвичи платили самостоятельно без работодателя и получили возможность контролировать, как тратятся их деньги как налогоплательщиков.

Но чтобы проводить все эти реформы, чиновниками должны становиться специалисты своего дела, а не просто политики, пролезшие во власть и направленные партией на то или иное направление. И тогда не будет так, что одной рукой вводят платные парковки, чтобы снизить число машин в центре, а другой строят там же огромные торговые центры. В итоге проблема избавления мегаполиса от пробок не только не решается – наоборот, лишь усложняется.

Поэтому надо точно менять всю градостроительную политику, чтобы было как в цивилизованных европейских городах – небольшие магазинчики, кафе на первых этажах жилых домов для живущих неподалеку людей. Зачем ехать на машине за едой, если до магазина 100 метров мимо прочих лавочек, закусочных, мастерских и так далее? Вся Европа так живет. А в Москве давно от мелких «лавочников» или избавились или создали им условия «невыживания», сгрузив весь бизнес и торговлю в ТЦ.

- В чем будет сила демократов на предстоящих выборах на фоне того, что как бы столичную власть ни ругали, но ее позиции, поддерживаемые Кремлем, все еще кажутся прочными?

- На последних выборах, хотя единения демократов и не произошло, в совокупности на избирательных участках их было не менее 20%. И многие, не увидев реальной силы, отличной от партии власти, просто по привычке голосовали за «Единую Россию», чтобы «не было хуже». Наша задача сделать так, чтобы независимые, болеющие за город и страну избиратели увидели в нас ту силу, которая способна действительно многое поменять в нашей жизни. Чтобы неравнодушные граждане, которые сами хотят что-то менять, смело шли в политику и решали государственные задачи так, как им подсказывают совесть и их избиратель, а не как сейчас междусобойчиком на партсобрании в виде уже преподнесенного на всеобщее обозрение сформированного закона безо всякого участия в его обсуждении граждан. А какая же это власть народа, если все решается без него? Мы хотим сделать прямо противоположную вертикаль власти – люди решают, что им нужней, а власть исполняет. И тогда заживем на зависть всем.

Сейчас на главной
Горячие новости
Московские власти тратят миллиарды рублей на соцопросы
Московские власти за последние пять лет потратили на политический консалдинг и проведение соцопросов 1,1 млрд рублей. Еще в 1,2 млрд рублей обошлись префектурам и управам услуги по информационному сопровождению
Горячие новости
Глава подмосковной Балашихи подал в отставку после скандала со свалкой
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Информацию об уходе г-на Жиркова подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева
Горячие новости
Участники ЧМ-2018 не хотят размещаться в Москве из-за пробок
Футболисты национальных сборных Англии и Германии отказались размещаться в Москве на время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 из-за высокой загруженностью городских дорог
Горячие новости
Кому война, а кому бизнес
Охраной нефтегазовых месторождений и сопутствующей инфраструктуры в Сирии от повстанцев займется российская компания, связанная с приближенным к президенту Владимиру Путину ресторатором Евгением Пригожиным
Авторская колонка
А давайте Telegram пропустим через рамки?
В ФСБ нашли, наконец, главного виновника теракта в питерском метро. Им оказался, как легко догадаться, никто иной, как основатель и владелец Telegram Павел Дуров.
Латынина Юлия
Горячие новости
«Беспрецедентное давление на компанию»
Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции дочерних структур АФК «Система» по иску госкомпании «Роснеть» на 170,6 млрд рублей. Рынок отреагировал на решение суда падением котировок. Акции АФК «Система» упали вечером в понедельник, 26 июня, на 6,6%
Горячие новости
«Поскользнулся в душе и впал в кому»
В Тюменской области во время вступительных испытаний ФСИН один из кандидатов в спецназ ведомства впал в кому после полученных травм. По факту причинения вреда здоровью 21-летнего мужчины проводится расследование
Горячие новости
Кафе «Му-Му», «Шоколадница» и Burger King уличили в завышении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки возбудила административное дело в отношении сетевых кафе «Му-Му», «Шоколадница» и Burger King по факту нарушения закона о конкуренции
Горячие новости
Бесплатный дальневосточный гектар теперь выдают вместе с «крепостными»
В Хабаровском крае разгорелся скандал, связанный в реализацией программы «Дальневосточный гектар». Участникам программы в качестве бесплатного гектара земли выдали огороды местных жителей
Горячие новости
Телеканал «Культура» проверят на коррупцию
Сотрудники телеканала «Культура» (холдинг ВГТРК), попавшие под сокращение, обратились к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести антикоррупционную проверку на телеканале
наталья поклонская
«Война с ветряными мельницами»
Противостояние Натальи Поклонской и фильма, ставшего знаменитым еще до своего выхода на экраны «Матильда», режиссера Алексея Учителя, выросло в целый сериал. Многие люди и даже специалисты, комментируя претензии Поклонской к сюжету фильма просто недоумевают ...
Горячие новости
Лето в Москве все-таки наступит
Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья к концу текущей рабочей недели по-настоящему теплую погоду. Температура воздуха прогреется до 23-24 тепла. В пятницу, 30 июня, ожидается 27 градусов тепла. Пока это рекорд для нынешнего московского лета
Горячие новости
Виноват, конечно же, мессенджер Telegram
Федеральная служба безопасности России сообщила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью мессенджера Telegram. По данным спецслужбы, террорист-смертник использовал мессенджер для связи с зарубежными кураторами
Горячие новости
В московском метро появился поезд с цитатами Владимира Путина об оппозиции
В московском метрополитене начал курсировать поезд «Россия - Моя история». В оформлении состава использовались слова известных исторических деятелей культуры, политики, искусства и науки, в том числе и президента России
Горячие новости
Хорошо поработал на благо России – отдохни в Майами
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International и журналист Лиля Добровольская обнародовали расследование о недвижимости в США директора госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игоря Зорина
Горячие новости
Над ЧМ-2018 сгущаются тучи
Вокруг российских спортсменов разгорается очередной допинг-скандал. На этот раз в употреблении запрещенных препаратов заподозрили футболистов национальной сборной, которые входили в состав команды на Чемпионате мира 2014 года в Бразилии
Горячие новости
В Брянском перинатальном центре скончались 11 новорожденных
Следственный комитет по Брянской области проводит расследование по факту гибели 11 новорожденных детей в перинатальном центре, который несколько месяцев назад открыл лично президент Владимир Путин
Горячие новости
«Медальный» скандал закончился увольнением
Министерство образования и науки республики Адыгея уволило с занимаемой должности главу управления образования Тахтамукайского района Светлану Паранук в связи с обвинениями в том, что ее дочь – ученица 11-го класса – получила золотую медаль «по блату»