Дмитрий Гудков: «Мы хотим сделать прямо противоположную вертикаль власти»
Команда демократов рассчитывает составить серьезную конкуренцию «старой гвардии» на выборах мэра столицы в 2018 году
Когда в стране демократия лишь на бумаге, права простых граждан ничем не защищены, кризис и не думает уходить, толкая все больше россиян за черту бедности, многим из нас начинает казаться, что-то власть делает не так. Но на подходе молодые энергичные политики со своими планами и программами, которые уже начали борьбу за избирателя.
О том, как новая политическая волна будет добиваться поддержки людей, мы говорили с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, оппозиционным политиком и общественным деятелем, заявившим о своем решении баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году.
- В прошлом году Вы пытались переизбраться от "Яблока" в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу в Москве, но заняли второе место, уступив кандидату от "Единой России" Геннадию Онищенко. Чего не хватило для победы?
- Не хватило где-то денег, где-то времени, других важных деталей. У нас не было, к примеру, доступа к телевидению, мы не участвовали в теледебатах. Но главная причина в том, что демократы не сумели объединиться и нам попросту не хватило явки на выборы наших сторонников.
Но мы шли буквально голос в голос с Онищенко, на каком-то этапе даже шли впереди – и вдруг на финише образовался вакуум в 5% не в нашу пользу. Откуда такой разрыв взялся на самом флажке голосования? Возможно, сюда включили итоги надомников, возможно, еще что-то – доказательств каких-то фальсификаций у нас нет, но осадок остался. Но есть и положительный момент – мы набрались опыта для продолжения нашей борьбы за превращение России в демократическое государство.
- Прошел год, что изменилось лично для Вас и для Ваших единомышленников?
- Мы набираем команду, в которой каждый человек будет понимать, что наша сегодняшняя работа – начало большого пути с прицелом на выборы мэра столицы. Это будет команда демократов, которые будут продвигать идеи европейского пути развития и в городе, и в стране в целом, где будут проведены политические реформы, в том числе ограничивающие власть президента, формирующие новые социальные институты, с помощью которых общество и будет развиваться.
Но начнем мы с местных, муниципальных, выборов, и уже есть кандидаты, готовые побороться за депутатские мандаты. И если это будет даже несколько сотен наших сторонников, которые победят на муниципальных выборах – это будет хороший задел на будущее. Потом будем двигаться дальше – к выборам мэра столицы. Да, сейчас местные депутаты мало на что влияют по отдельности – но когда их много, это сила, с которой придется считаться и которая будет формировать общественное мнение в своих муниципалитетах. А уже оно может со временем стать неким избирательским активом на выборах мэра в 2018 году. У нас будет прямое общение с избирателями без всяких посредников – живой разговор всегда важней и полезней, чем все эти телешоу и телемосты.
- Можно сказать, что выборы муниципальных депутатов – это некая площадка для подготовки к выборам мэра?
- Это не просто площадка – это открытые горизонты дальнейшей политической деятельности. Мы создали долгосрочную инфраструктуру для того, чтобы люди все больше вовлекались в политику и участвовали в решении судьбоносных для страны задач. Потому что чем больше в этом будет участвовать независимых избирателей, чем больше мы получим представительства на местах, тем быстрее мы изменим существующую власть.
- Кто ваши сегодняшние и потенциальные сторонники?
- Люди самых разных социальных категорий, которые жертвуют на наши идеи свои собственные деньги. А если человек отдал свои средства, значит, ему понятно то, за что мы боремся. То есть мы участвуем в выборах не за бюджетные деньги – мы собираем с миру по нитке на правое дело, и за каждую полученную и потраченную копейку мы отчитаемся перед своим избирателем. Людям надоело слышать от чиновников: «В стране кризис, потерпите», — они готовы тратить заработанное на то, чтобы у нас хоть что-то в стране тронулось с места, перестало быть «стоячим болото».
- Столичная власть каким-то образом реагирует на вашу подготовку к выборам градоначальника Москвы?
- Палки в колеса пока никто не ставит – но, если Собянин или кто-то из его команды пригласят поучаствовать в каких-то дебатах, мы всегда готовы, и нам есть, что сказать и что предложить людям.
- Леонид Волков (руководитель предвыборного штаба Алексея Навального, - прим. ОГ) упрекал Вас в том, что вы не критикуете Собянина в том числе по ситуации с реновацией?
- Я одним из первых поднял шум по реновации, и каждый мой пост касался критики действий Собянина или его помощников. Потому что идея переселить людей из старых домов в новые сама по себе правильная – другое дело, как этот процесс столичные чиновники выстроили. Далеко не все москвичи получат квартиры в своем районе – а видимые нарушения никак нельзя ни обжаловать, ни добиться каких-то компенсаций, несмотря на то, что поправки такие в закон прошли. Людей ставят перед фактом – или это, или ничего. И у собственников нет возможности отказаться от заранее не выгодного предложения властей. Что же касается упреков в мой адрес – это просто повод для того, чтобы не поддерживать нас.
- Так для кого в таком случае вообще придумана программа реновации, если тысячи людей ее не поддерживают?
- Здесь переплелись интересы многих. Для строителей при общем упадке бизнеса это возможность выйти из кризиса, для самого Собянина реализация такой масштабной программы может стать трамплином в сторону какого-либо федерального поста. Многим реновация чем-то интересна – финансово, политически – только не с точки зрения интересов москвичей.
В таком русле хорошая, в общем-то, идея едва ли будет реализована и уж точно не получит общего одобрения москвичей. Так же, как и программа «Моя улица». Понятно, что город надо делать более современным, удобным – но постепенно, последовательно, улица за улицей, а не так, что взял Собянин, перекопал сразу весь город – не пройти, не проехать. И потому последние несколько лет у москвичей ощущение такое, что они живут на одной большой нескончаемой стройке.
- В чем на ваш взгляд заключаются главные ошибки нынешнего руководства Москвы, что столичные чиновники делают не так?
- Ошибки системные. В Москву пришел править султанат со своими собственными правилами, зачастую идущими вразрез с привычным укладом города и интересами москвичей. Решил некто, что столице не нужен троллейбус, – уничтожил этот вид транспорта – и только постфактум начали прислушиваться к мнению многих, почему этого делать было нельзя. Решил снести пятиэтажки – придумал реновацию в ее сегодняшнем виде, узаконил – и только по факту практически принудительного переселения создали видимость диалога с людьми.
А почему так? Потому, что в Москве, в отличие от любого нормального европейского города, полномочия мэра практически не ограничены, а влияние местного самоуправления наоборот – не ощущается вовсе. Но огромный город, в котором живут 10% россиян, не может управляться одним человеком.
Одна из главных ошибок Собянина – создание им авторитарного государства в государстве, которым управлять правильно и рационально у него не хватает ни сил, ни времени, ни мастерства.
А где мэр не доглядел или не успел приложить руку – там его помощники делают по-своему. Отсюда коррупция, кланы, бюрократия. Легким росчерком пера одного чиновника «решается» глобальная задача, которая под силу только профессиональной команде специалистов. Захотели подыграть кому-то своему в его бизнесе, к примеру, на рынке лекарств – укрупнили госзаказы, все мелкие компании «умерли», остались пять-шесть монстров, которые в отсутствии конкуренции задрали цены, и теперь, по некоторым данным, город покупает отдельные лекарства в 17 раз дороже, чем было еще совсем недавно.
Нарушения со стороны властей во многих сферах – но, раз Собянин сказал, сделаем. Людей, кроме них самих, защитить некому. Вертикаль власти, хотя бы на уровне депутатов, не предусматривает реальной административной защиты населения – именно поэтому люди выходят на митинги и акции протеста.
С моей точки зрения нормальный мэр должен пойти на самоограничение – чтобы часть задач решали местные органы самоуправления. Тогда все будут успевать всё – а сам мэр станет курирующим администратором.
- Предстоящее участие в выборах мэра – это попытка реально получить пост или что-то типа «главное участие»?
- Это будет не участие для «галочки» - а реальная борьба за пост главы столицы. И если удастся добиться поначалу пусть даже не победы, но второго тура – это изменит атмосферу в избирательной среде не только в Москве, но и во всей стране. Люди увидят, что с засидевшимися на своих местах ничего не делающими чиновниками можно вести равную политическую борьбу. А дальше 2019 – выборы в Мосгордуму. Думаю, к тому времени армия наших сторонников станет более многочисленной и сплоченной.
У нас уже есть программа, есть планы и задачи, как это все выполнять. От многих связывающих руки вещей нужно просто избавиться – например, от контроля за СМИ. Журналисты должны иметь право писать правду и по-настоящему стать четвертой властью. Властные полномочия должны перераспределиться между всеми властными структурами, оставив лично мэру какую-то часть. Нужна налоговая реформа, чтобы часть налогов москвичи платили самостоятельно без работодателя и получили возможность контролировать, как тратятся их деньги как налогоплательщиков.
Но чтобы проводить все эти реформы, чиновниками должны становиться специалисты своего дела, а не просто политики, пролезшие во власть и направленные партией на то или иное направление. И тогда не будет так, что одной рукой вводят платные парковки, чтобы снизить число машин в центре, а другой строят там же огромные торговые центры. В итоге проблема избавления мегаполиса от пробок не только не решается – наоборот, лишь усложняется.
Поэтому надо точно менять всю градостроительную политику, чтобы было как в цивилизованных европейских городах – небольшие магазинчики, кафе на первых этажах жилых домов для живущих неподалеку людей. Зачем ехать на машине за едой, если до магазина 100 метров мимо прочих лавочек, закусочных, мастерских и так далее? Вся Европа так живет. А в Москве давно от мелких «лавочников» или избавились или создали им условия «невыживания», сгрузив весь бизнес и торговлю в ТЦ.
- В чем будет сила демократов на предстоящих выборах на фоне того, что как бы столичную власть ни ругали, но ее позиции, поддерживаемые Кремлем, все еще кажутся прочными?
- На последних выборах, хотя единения демократов и не произошло, в совокупности на избирательных участках их было не менее 20%. И многие, не увидев реальной силы, отличной от партии власти, просто по привычке голосовали за «Единую Россию», чтобы «не было хуже». Наша задача сделать так, чтобы независимые, болеющие за город и страну избиратели увидели в нас ту силу, которая способна действительно многое поменять в нашей жизни. Чтобы неравнодушные граждане, которые сами хотят что-то менять, смело шли в политику и решали государственные задачи так, как им подсказывают совесть и их избиратель, а не как сейчас междусобойчиком на партсобрании в виде уже преподнесенного на всеобщее обозрение сформированного закона безо всякого участия в его обсуждении граждан. А какая же это власть народа, если все решается без него? Мы хотим сделать прямо противоположную вертикаль власти – люди решают, что им нужней, а власть исполняет. И тогда заживем на зависть всем.