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исаакиевский собор
26 января 13:52

Максим Резник: «Когда нет аргументов против, всегда достается «вонючая» карта антисемитизма»

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Один из главных музеев-памятников страны, символов северной столицы Исаакиевский собор передадут Русской Православной Церкви. Решение об этом принял губернатор области Георгий Полтавченко. Информация об этом на кануне нового года в буквальном смысле взбудоражила город. Особенно не фоне того, что расходы по содержанию и реставрации одного из крупнейших памятников-музеев придется оплачивать за счет городского бюджета. Большинство жителей против передачи Исаакия, они опасаются, что в связи с этим будет закрыт ряд культурных и просветительских программ. Активно воспротивилась  этому и группа депутатов Законодательного собрания. Один из них – председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник даже намерен инициировать городской референдум, если решение о передачи все же будет принято. Свою позицию он озвучил и в интервью нашему изданию.

- Максим Львович, в этой истории больше всего вопросов вызывают мотивы руководства региона. Ведь все расходы в результате передачи собора лягут на плечи бюджета. Для города это экономически невыгодный проект?

- Абсолютно  невыгодный. Город теряет сотни миллионов рублей, ответственного налогоплательщика. На фоне повышения тарифов, повышения цен на транспорт, дарить сотни миллионов рублей кажется вообще нелогичным. Это уже не вопрос веры, а простое стяжательство. Если рассматривать вопрос в рамках Федерального закона, которым все прикрываются.   Нам твердят, что это требование закона,  и мы обязаны его выполнять. Но  это не так. Закон говорит о возврате, но действовал бы он в том случае, если бы собор изначально принадлежал церкви, но он к РПЦ никогда не относился. До революции он находился  в ведении министерства императорского двора. Поэтому назвать это реституцией, то есть возвратом,  нельзя.

Есть и еще один не мало важный факт против – в случае передачи сотрудники музея останутся без работы. 

- Судя по информации в СМИ,  губернатор Григорий Полтавченко «договорился» с патриархом Кириллом и музей сохранит свои музейные функции?

- С нашей точки зрения, музей будет уничтожен. Музейный комплекс Исаакиевский собор некогда включал в себя 4 собора - Смольный Собор, Самсониевский Храм, Спас-на-Крови и Исаакий. Два уже были отданы РПЦ – Смольный Собор и Самсониевкий Храм. Говорят, что существовала некая джентльменская договоренность о том, что Смольный и Самсониевский передаются РПЦ, а Исаакий и Спас-на-Крови  остаются городу, как единый музейный комплекс. Но, как мы видим,  РПЦ позарилась на Исаакиевский собор и активно его «ожитжимает». Если передача состоится, то останется только Спас, но со временем отдадут и его.

- Если музей будет функционировать, то плату за вход брать не будут, ведь это уже будет не музей, а Храм. Как заявляют некоторые священнослужители, прихожане помогут пожертвованиями. 

- Это будут та же плата за вход, но уже не облагаемая налогом, как известно доходы церкви налогом не облагаются. А значит, все доходы будут идти в карман РПЦ, а не в бюджет города.

- Передача Исаакиевского собора это инициатива РПЦ?

- Они еще в 2015 году пытались. Тогда губернатор отказал, в том числе и под давлением общественности. Губернатор тогда отказал митрополиту, мотивируя смену хозяина Исаакиевского собора как раз-таки экономической нецелесообразностью. Но вмешался патриарх. А Патриарху, видимо, отказать не смог.

Митрополит Варсонофий писал письмо губернатору и разным министрам. Но это не является официальным обращением, более того, официального обращения  нет до сих пор. Решение о порядке передачи есть, а обращения, нет…

- А что будет с музейными фондами, они же огромные?

- Это отдельная, большая проблема. Музейные фонды нельзя никому передать. Это все противоречит законодательству РФ о музейных фондах РФ. Там прямо сказано, что музейные фонды могут принадлежат только государству.  Никаким общественным организациям, в том числе и РПЦ они передаваться не могут. На этих основаниях, до сих пор работает музей городской скульптуры на территории Александро-Невской Лавры. Там есть надгробия и другие экспонаты, которые нельзя отчудить. Здесь та же самая история. Сейчас группой граждан, подан иск, который будет дополнятся в том числе и вопросами, связанными с законодательством о музейных фондах. Этот вопрос прорабатывается, если передача все-таки состоится, то судебное разбирательство в любом случае будет.

- Велась речь и о том, что музейные фонды будут частично перемещены?

- А зачем это делать? Четверть века все это действовало.  При прошлом митрополите Владимире все было прекрасно, всех все устраивало. Собор был в  совместном пользовании церкви и города. За прошлый год в Исаакиевском соборе  прошло 640 богослужений. А каком недопуске в Храм верующих вообще можно говорить? На все просьбы  РПЦ всегда был  положительный ответ. Сейчас сторонники передачи говорят о том, что там невозможно организовать полноценную приходскую жизнь.

- Судя по информации в прессе большинство питерцев против таких кардинальных перемен?

- Официальных опросов никто не проводит, видимо потому, что ответы будут для церкви неутешительными. Судя по голосованию на сайтах и различных интернет-ресурсах, против передачи собора РПЦ высказываются около 90% пользователей. На самой  популярной площадке с петициями свои подписи против этой инициативы оставили более 200-сот тысяч человек.

Тема действительно тяжелая. А у наших оппонентов нет достойных аргументов. А когда нет аргументов против вытаскивается «вонючая» карта антисемитизма, как это сделали  некоторые депутаты, тонко намекнув  на национальную принадлежность некоторых, особенно ярых противников передачи.  (Петр Толстой, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора церкви, заявил, что это «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». - ОГ.)

Иначе как это еще объяснить?  Ведь ответа на ключевой вопрос: «Зачем это нужно»? До сих пор нет. Хотя они говорят о духовности, возвращению к истокам. С моей точки зрения, это не возвращение к истокам, а возвращение к дикости и варварству.

- 28 января Вы и ваши коллеги-депутаты собираетесь провести мероприятие, что бы публично выразить свою точку зрения. Изначально планировали митинг, но его запретили. По каким причинам вам отказали?

- По надуманным. Якобы там круглые сутки все будет занято другими мероприятиями. Видимо рассчитывают на то, что мы его перенесем, тем временем народ успокоиться, займется своими делами. Поэтому мы, пять депутатов (Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Сергей Трохманенко, Максим Резник) ЗАКСобрания направили письмо начальнику полиции и уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге информацию о том, что в соответствии с законом о статусе депутат мы проводить встречу в избирателями на Марсовом поле. Это наше законное право, пока его у нас его не отобрали. Соответственно просим их обеспечить безопасность  граждан. Мы собираемся не для того, чтобы слушать чьи то выступления и убеждать кого то в своей правоте. Мы собираемся затем, чтобы показать, что нас много. Единственное что мы предлагаем – отличительный знак,  синюю  ленту, которая стала символом градозащитного движения Санкт-Петербурга еще со времен борьбы с башней «Газпрома».

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