Мари Давтян: Государство больше не считает домашнее насилие преступлением
11 января Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, декриминализующий побои в отношении близких родственников. Таким образом авторы законодательной инициативы хотели устранить неоднозначность толкования Уголовного Кодекса, где домашнее насилие, после внесения поправок летом 2016 года, осталось в разряде уголовных преступлений. Законопроект неоднозначный и вызвал много споров.
Юристы и общественные деятели, занимающиеся вопросами домашнего насилия, не оставляют попыток восприпядствовать «легализации» домашних побоев. В день, когда депутаты рассматривали законопроект, правозащитники собрались у здания ГД, раздавали листовки, пытались привлечь внимание общественности к тому, что происходит. Сооснователю и соучредителю Проекта W – сети взаимопомощи для женщин, Алене Поповой, даже удалось «поймать» у входа в здание Думы депутата Виталия Милонова. Но аргументы правозащитницы депутата не убедили, он так и остался при своем мнении, которое, как впоследствии оказалось, разделили 368 депутатов, фактически давших добро на жесткое обращение со своими близкими.
В тоже время, закон «О домашнем насилии», направленный на профилактику семейного насилия и на защиту его жертв, давно разработан. Еще в прошлом году был предложен к рассмотрению депутатами Салией Мурзабаевой и Антоном Беляковым. Но продвигать его, как мы можем наблюдать, никто не спешит. О том, почему домашнему насилию дали зеленый свет и чем это грозит, мы поговорили с одним из авторов законопроекта, адвокатом, специализирующемся на семейном праве Мари Давтян.
- Насколько можно судить, на сегодняшний день в России не существует объективной статистики, которая могла бы наглядно показать весь масштаб проблемы?
- На самом деле, о статике говорить сложно. Начнем с того, как она собирается. То, что мы видим в официальных источниках - данные МВД. Они отражают количество возбужденных уголовных дел. В МВД есть категория – «насилие в семье», но туда входят лишь зарегистрированные браки, родитель-ребенок. Нет никакой информации, например, о братьях и сестрах, которые также могут совершать эти деяния по отношению друг к другу. Мы наблюдаем явные системные сбои в сборе этой статистики. Между количеством обращений и количеством возбужденных уголовных дел, безусловно, есть разница. Далеко не по каждому обращению возбуждается уголовное дело.
По официальной статистике МВД за 2015 год было возбуждено 50 тысяч уголовных дел. 36 тысяч пострадавших - женщины, 11 тысяч – дети. Но эти цифры не дают четкого представления о том, как именно пострадали люди, были ли они убиты, либо имел место тяжкий вред здоровью….
- Вы являетесь одним из авторов законопроекта «О домашнем насилии». Расскажите, что он из себя представляет?
- Закон «О домашнем насилии», в той или иной форме, действует в 140 странах мира. В том числе и странах бывшего союза. Исключения составляют лишь Россия и Армения. Правозащитники, юристы, занимающиеся проблемой домашнего насилия, много лет пытаются «протолкнуть» принятие этого закона в нашей стране.
Закон, в принципе, определяет, какие общественные отношения нам считать домашним насилием. Что это такое? Каким оно бывает? Кто попадает под его защиту? При его написании мы акцентировали внимание на том, что бывшие супруги тоже должны попадать под эту статью. Ведь зачастую, в период развода мужчина впадает в еще большую агрессию.
В законе прописаны меры защиты, в первую очередь, это судебное защитное предписание, что-то вроде охранных ордеров. Один выдается полицией, и запрещает нарушителю совершать насилие в любых его формах, в случае, если такой факт повторится, то нарушитель подвергнется уголовной или административной ответственности. Это мера идет параллельно с расследованием, как обеспечительная. Запрещается владение оружием, по крайне мере, на период разбирательства. Также предусматривается социальные программы для нарушителей, типа курсов по управлению гневом. Второй тип ордера – судебный. Он предусматривает выплату материальной компенсации нарушителем, а также обязывает его оплатить жертве аренду помещения, пребывание в кризисном центре, либо покинуть добровольно жилое помещение. Прописали главу по социально-юридической помощи, она должна быть бесплатной. И ряд мер по взаимодействию органов друг с другом, ведь зачастую правая рука не знает, что делает левая. Но этот законопроект так на бумаге и остался. Никто не рискует его продвигать.
- Как Вы считаете, с чем это может быть связано?
- Вполне очевидно, что курс, к которому движется государство, явно изменился. Надо отметить, что в последнее время он и не был прогрессивным. Но то, что мы видим сегодня, якобы возвращение к традиционным ценностям, ни что иное, как поворот к системе насилия. Российское государство фактические легализует насилие, а значит его оправдывает. Что такое декриминализация? Это когда в глазах государства противоправное деяние перестает быть общественно опасным. Я думаю, что это связано с тем, что государство воспринимает насилие, как норму человеческих отношений.
- Но законодатели делают оговорку на то, что под административное законодательство попадает лишь первый эпизод домашнего насилия. В случае повторного факта рукоприкладства в силу вступает уголовный кодекс. Либо, жертва должна попасть сразу на больничную койку, тогда также это будет рассматриваться как уголовное преступление.
- Я сморю на это менее оптимистично. За всеми процедурными моментами явная попытка скрыть суть. Административный у нас проступок, а уголовное – преступление, и переводя деяние из Уголовного Кодекса в Административный, государство вам говорит, что оно больше не считает его общественно опасным. Что же касается повторных эпизодов, разработчики совершенно откровенно лукавят. Да, повторные побои считаются уголовным преступлением. Но основная проблема в том, что это дела частного обвинения.
- То есть также остаются в компетенции мировых судов?
- Совершенно верно. Получится забавная ситуация, как мы наблюдаем, по частному обвинению 90% жертв не идут в суды по причине того, что не силах справиться с этой процедурой. Получается, что даже если в первый раз удастся привлечь нарушителя к административной ответственности, то потом весь год у него будет на это индульгенция, потому что 90% жертв не пойдут в суд.
- Закон прошел первое чтение, но можно предпринять какие-то действия, чтобы этого не допустить его принятия в окончательной редакции?
- Шаги эти должны предпринимать, безусловно, депутаты. Был период времени, когда принимали комментарии и поправки к законопроекту. При этом, показательным является тот факт, что на это давалось чуть больше суток. В связи с этим, я думаю, что примут они его быстро, они явно с этим торопятся. Конечно, в последствии можно будет принять какой-то дополнительный закон, но выглядеть это будет уже совершенно абсурдно.
- Полиция при этом лишается полномочий при решении этого вопроса?
- Если рассматривать вопрос с точки зрения административного законодательства, то эти дела также будет рассматривать мировой суд. Впоследствии, при повторных побоях решение по делу выносится мировыми судьями. Здесь нужно припомнить то, что вся эта история с декриминализацией началась с предложения Верховного суда. Высший судебный орган мотивировал это тем, что судьи перегружены. И получилась несколько абсурдная ситуация. Если раньше судьи были перегружены одной статьей – 116 УК РФ, то теперь у судей две статьи – одна административная 6.11 КоАп и одна уголовная, 116 ч.3. Как-то странно, не находите, разгрузили судей, добавив им еще одну статью? Мне слабо верится, что судьи Верховного суда, которые являются профессорами, докторами юридических наук могут предложить декриминализовать деяние потому, что суды перегружены. С юридической точки зрения это звучит, как абсурд. Я сомневаюсь, что была именно эта мотивация.
- А что тогда могло послужить мотивацией?
- Идея проста. Чем больше мы на это смотрим, тем больше видим, что насилие в обществе, воспринимается как норма.
На самом деле, помимо юридического, это еще и идеологический вопрос. Есть два пути развития – это путь диалога, по которому идут Европа, США, которые отходят от насилия, как от способа решения проблем. И есть путь консервативный, исторический. Который испокон веков признавал насилие, как способ решения любого конфликта, вопроса, признавая право сильного действовать и вершить то, что он хочет. Причем, это право могло быть закреплено и юридически. Например, право наказывать ребенка, которого родитель в принципе, никогда и не был лишен. Сейчас непонятно по какому пути развития мы движемся, консервативно-историческому, где мы считаем насилие нормой, либо по современному цивилизационному пути, где рукоприкладство не является нормальным, где все решает слово и дискуссия. Государство, декриминализуя насилия, очень четко отвечает на этот вопрос. Признавая его нормой, оно дало нам понять, что консервативно-исторический путь для него вполне понятен и приемлем.
- Какие последствия декриминализации мы сможем наблюдать?
- Когда государство отказывает в юридической помощи и защите потерпевшим, они будут вынуждены защищать себя сами, всеми способами, которые им доступны. Как результат, возрастет количество преступлений, попадающих, например, под статью «превышение пределов необходимой самообороны». Чем, вообще, опасно домашнее насилие? Эти истории заканчиваются либо тяжким вредом здоровью, либо смертью и тюрьмой для одного из участников конфликта. Либо потерпевшего, в конце концов, забьют до смерти, либо он сам, в попытке защитить свою жизнь, схватившись за нож, убьет или серьезно ранит нападавшего. В итоге, один родитель в тюрьме, другой на кладбище, а дети в детском доме.
Для государства экономически выгодно решить проблему сейчас, на данном этапе. Ведь потом ему придется содержать преступника в тюрьме, детей в детском доме, государство теряет налогоплательщиков и приобретает целый комплекс проблем.