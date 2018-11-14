Глава правительства утвердил повышение тарифов ЖКХ с 1 января и 1 июля
Согласно постановлению правительства, коммунальные тарифы в новом году повысят два раза. В кабинете министров такой маневр объяснили тем, что индексация тарифов не превысила обычный уровень из-за роста ставки НДС
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации тарифов за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.
Согласно постановлению правительства, коммунальные тарифы в новом году повысят два раза - 1 января и 1 июля. В кабинете министров такой маневр объяснили тем, что индексация тарифов не превысила обычный уровень из-за роста ставки НДС с 18 до 20 процентов.
С 1 января тарифы на услуги ЖКХ будут повышены на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что в последние годы коммунальные тарифы повышались один раз в год – с 1 июля.