Стоимость путевок на новогодние каникулы выросла на 40% из-за падения рубля
Стоимость новогодних туров за два месяца до каникул выросла на 40%. Больше всего подорожали отели в Стамбуле и Мюнхене, а вот отельеры Рима и Риги, напротив, повысили цены незначительно
Стоимость новогодних туров за два месяца до каникул выросла на 40%. Больше всего подорожали отели в Стамбуле (на 70%) и Мюнхене (60%), а вот отельеры Рима и Риги, напротив, повысили цены незначительно – в среднем на 3%.
Основной причиной резкого повышения цен на заграничный отдых стало ослабление рубля по отношению к мировым валютам.
По данным сервиса OneTwoTrip, средний чек при бронировании проживания за границей вырос на 56% и составил 67,7 тысячи рублей, при средней продолжительности поездки в 5 дней.
Туроператоры уверяют, что цены на новогодние туры практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. По данным туркомпаний, средняя стоимость путевки на 7 ночей составила 32,5 тысячи рублей с учетом авиаперелета, трансфера и проживания в трехзвездочном отеле. Средняя стоимость путевок в Таиланд и Индию составила от 53 до 65 тысяч рублей.
Стоимость новогодних туров по России выросла на 18%. Средняя стоимость путевки составляет сейчас около 19 тысяч рублей, сообщает РБК.
По данным сервиса Ostrovok.ru, пока самым востребованным городом у туристов на этот Новый год является Москва. На втором месте по популярности находится Прага, а на третьем – Санкт-Петербург.