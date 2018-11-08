Меню
Экономика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Экономика
08 ноября 09:10

Нефтяные компании нашли способ скрыто повысить цены на бензин

Участников топливного рынка заподозрили в скрытом повышении розничной стоимости бензина на АЗС. Кроме того нефтяные компании ужесточают условия для своих корпоративных клиентов по топливным картам

Участников топливного рынка заподозрили в скрытом повышении розничной стоимости бензина на автозаправочных комплексах (АЗС), несмотря на договоренности с властями о заморозке цен. Нефтяные компании ужесточают условия для своих корпоративных клиентов по топливным картам, а теперь планируют ввести для них новые наценки.

Источник «Коммерсанта» рассказал, что, например, заправки «Газпромнефти» уже ввели наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. В компании объяснили такое решение «нестабильной ситуацией на топливном рынке».

Гендиректор ООО «ЕКА-Процессинг», владеющий несколькими АЗС в Москве, Евгений Чертков сообщил, что корпоративные клиенты теперь будут платить за дизельное топливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин - на 1%.

По данным издания, «Роснефть» также отменила скидки для корпоративных клиентов, а «Лукойл» скидки хоть и не отменил, но ухудшил условия по топливным картам.

Материалы по теме
Нефтяные компании отчитались о снижении цен на топливо
«Роснефть» обвинила независимые АЗС в обострении социально-экономической ситуации в регионах
ФАС возбудила дело против Независимой нефтегазовой компании из-за дискриминации камчатских АЗС
Сейчас на главной
Горячие новости
Северная столица России стала лидером по числу протестных акций
Больше всего протестных акций прошло в Петербурге, Ростовской, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, а также Москве и Краснодарском крае
Горячие новости
Нарушение без наказания
Проект Football Leaks опубликовал новые разоблачительные материалы о деятельности ведущих футбольных структур, в которых оказались упомянуты и российские клубы. В материалах речь идет о нарушении правил финансового fair-play «Зенитом» и «Локомотивом»
Горячие новости
Минздрав предложил ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Министерство здравоохранения готовит законопроект, который запретит публичные призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве отметили, что за последние несколько лет число антипрививочников значительно выросло
Горячие новости
Франция - это не Россия
Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее
Горячие новости
В магаданском садике детям запретили приходить на утренник в костюмах героев иностранных мультиков
В Магадане воспитатели одного из детских садов запретили воспитанникам приходить на новогодний утренник в костюмах героев иностранных мультфильмов
Авторская колонка
Театрально-постановочное дело
Процесс, конечно, будет муторным, быстрой расправы никто не ждет. А поскольку суд показательный, постановочный, то мы сможем оценить его сюжет еще и с театральной, эстетической стороны. У Кирилла Серебренникова и его товарищей начинаются странные дни.
Орехъ Антон
Горячие новости
Две трети российских продавцов признались в торговле подделками
Две трети российских продавцов признались, что торгуют поддельными товарами. Торговцы отметили, что подделки стоят намного дешевле оригиналов, а это повышает их привлекательность в глазах покупателей
Горячие новости
Депутат-единоросс предложил лишать родительских прав за участие «малолеток» в протестных акциях
Соответствующую поправку Сергей Вострецов собирается внести ко второму чтению законопроекта о штрафах для организаторов несанкционированных митингов
Горячие новости
Поставщики коммунальных услуг будут передавать долги граждан коллекторам
Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами для взыскания долгов. В частности, к коллекторам готовы обратиться «Росводоканал» и «Мосэнерго»
Горячие новости
Настоящие коммунисты не сдаются
КПРФ отказалась от участия в новых губернаторских выборах в обмен на некоторые преференции для партии и хорошей должности для Андрея Ищенко. В частности, г-ну Ищенко были предложены на выбор должности сенатора и вице-губернатора
Горячие новости
Власти США сообщили о введении второго пакета санкций против России из-за химоружия
Первый пакет антироссийских санкций из-за использования химического оружия был введен властями США в августе 2018 года. Поводом для санкций стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Горячие новости
Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга не пригласили на экономический форум в Давос
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе назвали нежелательным участие в мероприятии российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина
Горячие новости
Закупками для ракетной госкорпорации занимаются структуры детей видных чиновников
​Фонд борьбы с коррупцией и «Новая газета» опубликовали расследования о госзакупках для государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается производством ядерных ракет
Авторская колонка
Из охранников – в вице-президенты
Вот ведь как судьба может неожиданно осчастливить. Это ж надо – из простого охранника на входе за какой-то ничтожный срок в вице-президенты скакнуть. Правда, как считает мой умный приятель, дело тут не только в моих достоинствах – дескать, тренд времени тоже сработал.
Ларин Александр
Горячие новости
В российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления
В российском сегменте Международной космической станции вышел из строя один из трех компьютеров управления. О поломке сообщили американские органы контроля за станцией
Горячие новости
Сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании
Сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслана обвинили в изнасиловании. Сам молодой человек обвинения в свой адрес называет клеветой
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Позавчера беседовал со своим защитником Виктором Камалдиновым в кабинете. Ни в одном СИЗО нет таких просторных, светлых адвокатских кабинетов, с большими окнами, качественной мебелью, чисто убранных и почти всегда свободных. Теперь в «Матросской тишине» адвокаты посещают меня каждый день, так же, как было в «Воднике» когда-то...
Шестун Александр
Горячие новости
​Травят материнство, ненавидят детей
​Президенту России Владимиру Путину предложили блокировать и штрафовать чайлдфри-сообщества в социальных сетях. В общественном движении «За жизнь!» считают, что такие группы «травят материнство»