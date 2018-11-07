Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга не пригласили на экономический форум в Давос
Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе назвали нежелательным участие в мероприятии российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина
Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе назвали нежелательным участие в мероприятии российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина. Им были направлены соответствующие письма.
По данным Financial Times, организаторы экономического форума «не хотят иметь дело с людьми из санкционного списка США».
Российские миллиардеры пока не прокомментировали информацию об отсутствии для них приглашений на форум в Давосе.
Напомним, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин были включены в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Теперь миллиардеры постепенно возвращают свои активы в Россию. Так, компания Rusal Дерипаски анонсировала смену юридического адреса с острова Джерси на Российскую Федерацию.