Закупками для ракетной госкорпорации занимаются структуры детей видных чиновников
Фонд борьбы с коррупцией и «Новая газета» опубликовали расследования о госзакупках для государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая занимается производством ядерных ракет
Фонд борьбы с коррупцией и «Новая газета» опубликовали расследования о госзакупках для государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), которая занимается производством ядерных ракет. В закупках для нужд госкорпорации участвуют частные компании, связанные с дочерью директора КТРВ Бориса Обносова Ольгой Зориковой и зятем бывшего вице-премьера Сергея Приходько Иваном Садчиковым.
В корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» входят более 30 ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. С 2003 по 2013 годы председателем совета КТРВ был Сергей Приходько. Сейчас эту должность занимает Борис Грызлов.
КТРВ на 100% принадлежит Росимуществу и регулярно получает деньги из федерального бюджета. Корпорация обязана публиковать все свои закупки на государственном портале, однако в 2012 году Борис Обносов подписал приказ, согласно которому все закупки должны проводиться через «уполномоченную организацию».
Уполномоченной организацией была назначена фирма «Торговый дом «Звезда-Стрела» из подмосковного Королева, которая теперь носит название «ТРВ-Инжиниринг». Эта структура на 100% принадлежит компании «Звезда-Стрела» из Таганрога.
49% таганрогской «Звезды-Стрелы» принадлежит самой КТРВ, а 40% - компании «Теплосервис» из Таганрога. В свою очередь 50% «Теплосервиса» принадлежит свадебному визажисту Ольге Зориковой. Таким образом, 29-летней девушке принадлежит 20% «ТРВ-Инжиниринг». По данным «Новой газеты», Зорикова приходится дочерью гендиректору КТРВ и советнику президента «по ракетам» Борису Обносову.
За последние пять лет «ТРВ-Инжиниринг» подписала с ракетной корпорацией и входящими в нее предприятиями госконтракты на 6 млрд рублей.
Семья Бориса Обносова связана также с «Таганрогским литейным заводом», «Научно-исследовательским центром автоматизированных систем конструирования» («НИЦ «АСК») и другими предприятиями, которые входят в ракетную корпорацию.
Кроме того, партнером дочери Бориса Обносова выступает житель Таганрога Владимир Масленский, который входит в совет «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководит таганрогской «Звездой-Стрелой», а также «Таганрогским литейным заводом».
В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщает, что в госзакупках для КТРВ участвует зять замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько Иван Садчиков.
По данным ФБК, полученные с госконтрактов деньги семья Приходько тратит на недвижимость во Франции. Борцы с коррупцией рассказали, что некоторое время назад дочь Приходько учредила фирму для управления недвижимостью во Франции, которая затем перешла Садчикову. Тип недвижимости в документе указан - шале.