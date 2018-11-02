В Центре имени Хруничева обнаружили финансовую «дыру» на 111 млрд рублей
В долг входят пени и штрафы за просроченные контракты, займы, которые нужно вернуть Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также долг перед «Роскосмосом»
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил о финансовой «дыре» в Центре имени Хруничева размером в 111 млрд рублей.
В указанные 111 млрд рублей входят пени и штрафы за просроченные контракты, займы, которые нужно вернуть Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку, а также долг перед «Роскосмосом», сообщает РИА Новости.
По словам Дмитрия Рогозина, долг перед его ведомством составляет 27 млрд рублей и продолжает расти. Сейчас зарплату сотрудникам Центра им. Хруничева выплачивает гокорпорация.
Согласно финансовым показателям Центра имени Хруничева за 2017 год, убыток предприятия составил 23,16 млрд рублей против прибыли в размере почти 1,8 млрд рублей в 2016 году.