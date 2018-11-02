Аптечная гильдия предупредила о 10%-м росте цен на лекарства в 2019 году
В гильдии сообщили, что повышение цен на лекарственные препараты в первую очередь связано с ростом курса доллара и евро. Отечественные производители также повысят цены, так как используют импортные компоненты
В России в 2019 году лекарства могут подорожать на 10%. Рост цен обусловлен падениям курса рубля и повышением НДС с 18% до 20%.
В Аптечной гильдии сообщили, что повышение цен на лекарственные препараты, особенно импортные, в первую очередь связано с ростом курса доллара и евро. Отечественные производители также повысят цены, так как используют импортные компоненты.
Еще одна причина подорожания лекарств – это повышение НДС с действующих 18% до 20% с 1 января 2018 года. На фармпрепараты повышение налоговой ставки напрямую не влияет, но у производителей вырастут расходы на транспорт, электроэнергию и т.д., сообщают «Известия».
Кроме того, власти в рамках борьбы с контрафактом предлагают ставить на лекарства маркировку с элементами криптозащиты, а это повлечет за собой дополнительные затраты.