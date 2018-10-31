Правительство подтвердило информацию о резком росте тарифов на сбор мусора
Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил информацию о резком повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов с нового года, который предусмотрен «мусорной реформой». Чиновник отметил, что в некоторых регионах тариф будет настолько высоким, что его «страшно называть»
Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил информацию о резком повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов с нового года, который предусмотрен «мусорной реформой». Чиновник отметил, что в некоторых регионах тариф будет настолько высоким, что его «страшно называть».
Виталий Мутко в беседе с РБК заявил, что исходя из прогнозов можно говорить о сильном росте тарифа на сбор ТБО. «В некоторых регионах серьезный. Страшно называть», - заявил правительственный чиновник.
Вице-премьер отметил, что сейчас тарифа на сбор и вывоз мусора никак не регулируется властями, а компании-операторы определяют тарифы по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года страна должна перейти на новую систему утилизации отходов. Власти регионов должны до 1 мая выбрать оператора по вывозу и переработке мусора, а до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.
Эксперты говорят, что после изменения параметров расчета стоимость вывоза мусора сильно возрастет. Сейчас плата за вывоз ТБО рассчитывается по квадратным метрам жилплощади. По новой схеме начислять плату будут по количеству проживающих в квартире и работающих (учащихся) в учреждениях. Власти в свою очередь должны определить норму накопления отходов одним человеком. Итогом «мусорной реформы» станет рост оплаты с нескольких сотен рублей до нескольких тысяч.