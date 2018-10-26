Депутаты Северной Осетии проголосовали за закрытие завода «Электроцинк»
Парламент республики Северная Осетия единогласно одобрил обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк», расположенный во Владикавказе. Соответствующее обращение было утверждено после стихийного митинга в республиканской столице
Парламент республики Северная Осетия единогласно одобрил обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» (УГМК), расположенный во Владикавказе. Соответствующее обращение было утверждено после стихийного митинга в республиканской столице с требованием закрыть предприятие.
В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), корой принадлежит владикавказский «Электроцинк», заявили, что планов закрывать завод у них нет. В компании добавили, что по результатам проверки МЧС и Ростехнадзора, никаких ядовитых выбросов в результате пожара на заводе не произошло.
В минувшее воскресенье на заводе «Электроцинк» произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тысячи кв.м. В результате тушения пожара погиб один сотрудник МЧС.
Местные жители во время пожара на заводе массово жаловались на удушье и плохое самочувствие. На следующий день после происшествия жители Владикавказа провести стихийный митинг с требованием закрыть завод.
Мэр республиканской столицы Махарбек Хадарцев обратился к собственникам УГМК с требованием закрыть завод или «перенести его на Урал». Градоначальник заявил, что «Элекроцинк» «убивает» жителей города, в том числе и молодых.