В России из-за плохого урожая начали расти цены на сахарный песок
В России с начала осени значительно выросли оптовые цены на сахар. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продукт подорожал в 1,5 раза. Розничные цены тоже не отстают – в магазинах стоимость сахара выросла на 17,6%, до 42,7 рубля за килограмм
В России с начала осени значительно выросли оптовые цены на сахар. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продукт подорожал в 1,5 раза. Розничные цены тоже не отстают – в магазинах стоимость сахара выросла на 17,6%, до 42,7 рубля за килограмм.
Резкие рост оптовых цен на сахар начался в сентябре. Так, по состоянию на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар выросла на 50% по сравнению в октябрем 2017 года и составила 35,9 рублей за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.
Основной причиной роста цен на сахар участники рынка называют низкий урожай сахарной свеклы. В текущем году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем. На юге России урожай снизился на 25% м составила 371,6 ц с 1 гектара.
Эксперты успокаивают, что дефицита сахара в стране наблюдаться не будет. В России имеются запасы на 200 тысяч тонн с урожаев прошлых годов. Еще 300 тысяч тонн ввозится в страну из Белоруссии.
Тем не менее, торговые сети уже начали повышать цены на сахар. С начала года рост стоимости продукта составил 17,6% (42,7 рублей за килограмм). Но по сравнению с октябрем 2017 года цены выросли только на 5%.
Отметим, что сахар входит в список социально значимых продуктов, поэтому государство вправе установить предельные розничные цены на товар сроком на 90 дней в случае значительного подорожания.