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Экономика
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Экономика
25 октября 10:53

Минтранс предложил ввести плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте

Министерство транспорта РФ предложило разрешить региональным властям вводить «плавающие тарифы» на проезд в общественном транспорте. Это поможет более эффективно управлять пассажиропотоком, считают в ведомстве

Фото: rup.ee

Министерство транспорта РФ предложило разрешить региональным властям вводить «плавающие тарифы» на проезд в общественном транспорте. Это поможет более эффективно управлять пассажиропотоком, считают в ведомстве.

«Динамические» цены на проезд в общественном транспорте разрешат вводить региональным и муниципальным властям. Например, в дневное время проезд в автобусах, трамваях и т.д. может быть меньше по стоимости, чем в «часы пик».

Предложение Минтранса по введению «плавающих тарифов» будет передано в правительство, сообщают «Известия».

Эксперты считают, что изменение стоимости проезда в зависимости от времени суток действительно может принести положительный экономический эффект. Снижение цен в дневное время позволит разгрузить общественный транспорт в «часы пик», так как некоторые граждане захотят перенести свои поездки.

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