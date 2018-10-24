Фальшивомонетчики научились изготавливать поддельные двухсотрублевки
Фальшивомонетчики начали подделывать купюры номиналом 200 рублей, которые были выпущены в оборот в конце 2017 года. Во втором квартале текущего года было обнаружено три подделки
Фото: utv.ru
Фальшивомонетчики начали подделывать купюры номиналом 200 рублей, которые были выпущены в оборот в конце 2017 года. Во втором квартале текущего года было обнаружено три подделки.
В Центробанке РФ также сообщили, что злоумышленники стали чаще подделывать выпущенные купюры номиналом в 2 тысячи рублей. Впервые поддельные деньги этого номинала были обнаружены в феврале в Амурской области. По состоянию на октябрь, число выявленных поддельных купюр увеличилось до 95 штук. Причем деньги были изготовлены путем простой распечатки на принтере.
Всего в 2018 году в банковской системе было выявлено 10 тысяч 467 фальшивых купюр и монет против 9415 в предыдущем квартале.