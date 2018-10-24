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продукты питания
Александр Родин
24 октября 12:48

«Прикрываясь детьми»

Зачем общественник Бражко лоббирует интересы молочных магнатов

Осенью в целом ряде регионов России разразился «молочный скандал». СМИ сообщили, что в социальные учреждения (детсады, школы, больницы) поставляется некачественная молочная продукция. Данные о том, что детей, больных и пожилых людей кормят «фальсификатом», распространил Россельхознадзор. Таким образом ведомство отреагировало на заявления, направленные одним и тем же человеком – неким Александром Бражко. Он охотно комментировал ситуацию с молочной продукцией СМИ, представляясь членом общественной организации «За честные продукты!». В своих интервью Бражко выражает сильную обеспокоенность качеством еды и здоровьем детей. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно – похоже, активистом движет не забота о благе россиян, а куда более приземлённые мотивы. Подробности – в материале «Общей газеты».

Осенью СМИ целого ряда регионов забили тревогу – дескать, детей и пожилых людей в социальных учреждениях (школах, детсадах и больницах) кормят фальсификатом! Некачественную молочную продукцию (сыр, молоко, творог) обнаружил Россельхознадзор.

Так, в сентябре в Тверской области региональное управление Россельхознадзора нашло некачественное молоко в доме престарелых. В пробах было выявлено сухое молоко, а показатели не соответствовали нормам по белку и жиру. В октябре некачественные молочные продукты обнаружились уже в краевом доме престарелых в Приморье. Схожие сообщения Россельхознадзор распространил в целом ряде регионов и городов – от Архангельска до Ставрополя, и от Владивостока до Москвы.

Однако довольно быстро выяснилось, что тревога была ложной: проверка «молочки» коснулась лишь малого количества учреждений. Региональные и муниципальные власти довольно быстро отреагировали на информацию, усилив контроль за качеством пищевой продукции. «Точки над i» расставил Роспотребнадзор (собственно, мониторинг качества продуктов является главной задачей именно этого ведомства). Выяснилось, что ситуация вовсе не так катастрофична, как заверяли громкие заголовки СМИ. К примеру, на территории Ямала доля фальсификата молочной продукции составила всего 1,7%. К такому выводу специалисты регионального управления Роспотребнадзора пришли после 1 тыс. проверок. Всего с начала года ведомство изучило свыше 3 тыс. образцов продуктов питания.

Также после вмешательства Роспотребнадзора выяснилось, что Россельхознадзор проверил далеко не все учреждения в регионах. Так, в одном только ЯНАО насчитывается 330 детсадов, интернатов, больниц и школ, тогда как Россельхознадзор проверил лишь 26 из них. Для исследования были отобраны буквально по две-три пробы творога, молока и сыра. Почему эти данные обобщались на весь регион, Россельхознадзор так и не пояснил.

Окончательно ситуация стала проясняться, когда стало известно: все эти внеочередные проверки ведомство проводило по обращениям одного и того же гражданина – некоего Александра Бражко.

В СМИ он позиционирует себя как общественный деятель, представляясь членом общественного движения «За чистые продукты!». Либо – и вовсе директором «Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции». В своих интервью Бражко выражает сильную обеспокоенность здоровьем россиян.

Один в поле воин

Между тем, при внимательном рассмотрении оказывается, что Бражко ведет общественную деятельность без участия общественности. Так, его профиль в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает лишь 18 друзей с нулевой активностью. На Youtube-канале загружено несколько видео, однако число просмотров каждого видео едва достигает 80-ти.

У общественного движения с громким названием «Федеральный проект «За честные продукты!» есть свой сайт. Однако он находится явно в заброшенном состоянии. Правда, периодически на нём публикуются новости об очередных проверках господина Бражко – однако другие активисты движения нигде не указаны и не упоминаются. Зато сайт содержит заботливо составленный «чёрный» список поставщиков и производителей продуктов питания. «Белый» список «честных» организаций также имеется. Правда, и там, и там указано лишь по десятку компаний – небольшие региональные заводы и просто ИП (индивидуальные предприниматели).

Юридически организации с названием «За честные продукты!» в России не существует. Отвечая на вопрос журналистов отраслевого издания DairyNews.ru, о том, что это за проект, Александр Бражко заявил, что «проект – это мы с вами». Также никогда не существовало в России ещё одной организации, которую якобы представлял Бражко – «Ассоциации общественников и экспертов по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и защите прав потребителей».

«На подхвате» у бизнеса

Между тем, инициаторов активности господина Бражко легко найти, если изучить деятельность ещё одной, ныне ликвидированной организации – «Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции». Сам общественный деятель не спешил раскрывать учредителей ассоциации. В одном из интервью он заявил, что юрлицо создали «20-30 человек», которые якобы «не захотели светиться».

Тем не менее, по публичной информации уже можно сделать вывод, чьи интересы представляла ассоциация. Согласно данным базы «Контур-Фокус», учредителями «Ассоциации Переработчиков по Противодействию Фальсификации Молочной Продукции» в 2015 году были ООО «Узловский молочный комбинат» и ООО «Новая Территория Форвард» (ООО «ФНТ», ранее ранее ЗАО «Агрин Форвард»). Узловский молкомбинат владел наибольшей долей в ассоциации – 50%, на долю ФНТ пришлось ещё 50%.

Учредителем и Узловского молкомбината, и ЗАО «Агрин Форвард», был бизнесмен Василий Величковский. Таким образом, именно Величковский  был бенефициаром (конечным выгодоприобретателем) «Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции».

В дуэте с Бражко Величковский и компания развернули активную борьбу за качество молочной продукции. Ассоциация на протяжении 2016 года организовала совместно с Россельхознадзором мастер-классы и семинары среди представителей руководства субъектов и региональных контролирующих ведомств. На этих семинарах обсуждались способы борьбы с фальсификатом на продовольственном рынке регионе. Вероятно, именно на этом этапе Величковский и Бражко обзавелись хорошими контактами с надзорным ведомством. Это принесло свои плоды.

В мае 2018 года Россельхознадзор по заявлению Бражко проверил качество молочной продукции практически по всей России. Правда, борцов  за качество почему-то интересовали исключительно бюджетные учреждения. В заявлениях были поимённо указаны бюджетные организации, которые необходимо было проверить. Что едят дети, больные и пожилые  люди в частных детсадах и поликлиниках, что же россияне покупают в супермаркетах – Бражко и Величковского, похоже, не интересует.

Соринка в своём глазу

Примечательно, что «борцы за справедливость», похоже, совсем не озабочены собственной чистоплотностью. Так, Бражко не указывает в своих социальных сетях, что с 2003 года являлся директором АНО «Накормить детей». Эта автономная некоммерческая организация была создана в 1998 году. А уже в 2006 году к ней возникли вопросы сразу в трёх подразделениях налоговой. Инспекции ФНС обратились в суд с просьбой признать АНО «Накормить детей» банкротом. Соответствующее решение арбитраж принял в феврале 2006 года.

Кроме того, вопросы к деятельности этой организации возникали у таможни. В 2014 году Санкт-Петербургская таможня обращалась в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать с АНО «Накормить детей» 41,751 млн рублей. Такая сумма накопилась за неуплату таможенных платежей при провозке груза, который был оформлен как гуманитарная помощь. Суд отказал в удовлетворении иска – но сам факт его подачи говорит о том, что организация не слишком щепетильно относилась к законодательству. Однако вопросы со стороны надзорных органов не помешали Бражко и организации «За честные продукты!» подать заявку на получение гранта от президента.

Схожего управленческого стиля – пренебрежение правилами – похоже, придерживается и Василий Величковский. Как следует из данных «Контур-Фокуса», его заводы годами нарушают санитарное, экологическое законодательство и нормы безопасности.

Так, в 2016 году Роспотребнадзор по Тульской области обнаружил, что «Узловский молочный комбинат» (УМК, принадлежит Величковскому) дезинформировал потребителей о составе своей продукции. Комбинат умолчал, что в творожном продукте используется орто-фосфат-натрия-3 замещенного. Гигиенические условия производства также оказались удручающими.

В 2017 году Узловский молочный комбинат нарушил условия хранения и сроки годности пищевого сырья и продукции. Рядом с едой на комбинате хранились посторонние вещества и материалы (включая моющие). Инспекторы РСХН обнаружили, что из-за неправильного хранения продукция загрязнилась. Комбинату было вынесено предупреждение.

Ирония судьбы проявилась в том, что завод Величковского нарушал те же нормативы Таможенного союза, которые нарушили проверенные по просьбе Бражко соцучреждения. Именно это и обнаружили на УМК инспекторы всё того же Россельхознадзора.

Связанные одной целью

По версии независимых экспертов, причина активности Бражко и его союзников лежит в коммерческой плоскости. «Действия Россельхознадзора вполне могут быть частью плана по дискредитации поставщиков молока, выигравших в этом сегменте государственный тендер. Ведь потеснить конкурента на рынке госзакупок означает отвоевать свой кусок «бюджетного пирога». А это многомиллионные контракты», – цитирует «Росбалт» вице-президента Ассоциации экспертов по связям бизнеса и государства Марата Баширова.

Тем не менее, не стоит исключать и политические мотивы. Так, «Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции», согласно ЕГРЮЛ, была ликвидирована в феврале 2018 года. Однако дело её по-прежнему живёт – более того, Бражко продолжает называть себя директором ассоциации в СМИ.

Возможно, таким способом он рассчитывает набрать очки в качестве общественника и далее попасть во власть. Всего год назад Александр Бражко шёл как самовыдвиженец на выборах в Совет депутатов муниципального округа Куркино в Москве. Пока первые шаги на законодательном поприще не привели его к успеху. Возможно, удача будет сопутствовать «борцу за здоровье детей» в дальнейшем.

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