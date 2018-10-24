Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей
На обновление авиапарка специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой президента, главы правительства и других руководителей страны, выделят из бюджета 20 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в пакете поправок в федеральный бюджет
На обновление авиапарка специального летного отряда (СЛО) «Россия», который занимается перевозкой президента, главы правительства и других руководителей страны, выделят из бюджета 20 млрд рублей. Такие расходы предусмотрены в пакете поправок в федеральный бюджет 2018 года.
В законопроекте о внесении поправок в проект бюджета указана только стоимость обновления авиапарка, но не уточняется количество и тип самолетов, которые предстоит закупить.
В Управлении делами президента отказались уточнять эти данные, сообщает «Интерфакс».
Субсидии на обновление парка воздушных судов СЛО «Россия» получит госкорпорация «Ростех».
В пакете поправок в федеральный бюджет на текущий год также говорится о выделении дополнительных 1,7 млрд рублей на деятельность главы государства Владимира Путина и администрации президента. Общие расходы составят 11,8 млрд рублей.