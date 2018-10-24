ОНФ рассказал о миллионных тратах госкомпаний на покупку люксовых иномарок
Дочерние предприятия «Транснефти» и «Газпрома» возглавили рейтинг расточительности по стоимости закупок служебных автомобилей в текущем году. В сумме они собираются потратить более 32 млн рублей на покупку автомобилей марок Mercedes и Lexus
Дочерние предприятия «Транснефти» и «Газпрома» возглавили рейтинг расточительности по стоимости закупок служебных автомобилей в текущем году. В сумме они собираются потратить более 32 млн рублей на покупку автомобилей марок Mercedes и Lexus.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил новый рейтинг расточительности на основании заявок госкомпаний и бюджетных учреждений на покупку и лизинг автомобилей для служебных нужд. В рейтинг вошли 22 заказчика из 15 российских регионов. Общая сумма госзакупок составляет 258 млн рублей.
Так, АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть», дочернее предприятие «Транснефти»), разместило заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 13,7 млн рублей. Марка машины в тендерной документации не указана, но под описание технических характеристик и элементов интерьера подходит Mercedes-AMG G63. В другой закупке «Черномортранснефти» речь идет об автомобиле за 9 млн рублей, а под описание подходит Lexus LX 570 Superior.
Советник главы «Транснефти» Игорь Демин в беседе с РБК отметил, что в первом случае речь действительно идет об автомобиле «Мерседес», но российского производства. Во второй заявке говорится об автобусе «Альпард».
Дочернее предприятие «Газпрома» ООО «Газпром добыча Оренбург» разместила заявку на покупку автомобиля Mercedes-Benz S560 4Matic за 10,25 млн рублей.
АО «ВО «Безопасность» (ранее находилось подчинении Ростехнадзора) специально для приема иностранных делегаций закупает автомобиль стоимостью 9,3 млн рублей, который по указанным техническим характеристикам подходит под Mercedes-Benz S560 4Matic L. В самом акционерном обществе заверили, что покупают дорогостоящую иномарку на негосударственные средства.
В индекс расточительности также попали ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (автомобиль за 8,4 млн рублей), АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (8,3 млн рублей), АО «Особое конструкторское бюро МЭИ» (8,2 млн рублей), АО «Центр развития инвестиционных проектов» (7,7 млн рублей), ООО «Газпромтранс» (7,1 млн рублей), АО «Транснефть-Верхняя Волга» (7,1 млн рублей).
Координатор проекта ОНФ «За честные покупки» Антон Гетта отметил, что госкомпаниям и бюджетным предприятиям, которые продолжают тратить «баснословные деньги» на собственный комфорт, стоит лучше задуматься о своей эффективности. «Тратя на роскошь деньги государства или средства, поступающие напрямую от населения, руководство компаний показывает себя не с лучшей стороны», - заявил Гетта.