Эксперты спрогнозировали рост курса доллара до 90 рублей из-за санкций и цен на нефть
Курс американского доллара в России может вырасти до 80-90 рублей. Такой прогноз может сбыться в случае, если мировые цены на нефть упадут до 50-55 долларов за баррель (сейчас 80 долларов за баррель)
Курс американского доллара в России может вырасти до 80-90 рублей. Такой прогноз может сбыться в случае, если мировые цены на нефть упадут до 50-55 долларов за баррель (сейчас 80 долларов за баррель).
В аналитическом обзоре РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара говорится, что вероятность подорожания доллара до отметки 80-90 рублей «очень высока». Причинами новой волны ослабления рубля могут стать снижение цен на нефть до 50-55 долларов за баррель, антироссийские санкции и сохранение бюджетного правила, предполагающего покупку валюты на внутреннем рынке в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Базовый прогноз гласит, что цена на нефть будет постепенно снижаться на весь расчетный период с 69,6 доллара за баррель к концу 2018 года до 53,5 доллара в 2024 году.
Консервативный прогноз предполагает, что стоимость нефти к 2020 году упадет до отметки 42,5 доллара за баррель. К 2024 году стоимость «черного золота» незначительно повысится – до 45,9 доллара.
Сейчас курс американского доллара составляет 65 рублей, а курс евро – около 75 рублей.