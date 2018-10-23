ФАС возьмет под усиленный контроль цены на муку и хлеб
Мониторингом цен на муку и хлеб будут заниматься все территориальные подразделения ведомства. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства, меры будут приняты незамедлительно
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пообещала ужесточить контроль за стоимостью муки, хлеба и хлебобулочных изделий в связи с предупреждением производителей о росте цен на 10%.
Мониторингом цен на муку и хлеб будут заниматься все территориальные подразделения ведомства. В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства, меры будут приняты незамедлительно.
Глава управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила «Интерфаксу», что ведомство отдельно проведет проверку у красноярских производителей ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб». Ранее эти компании сообщили торговым сетям об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%, сообщает «КоммерсантЪ».
Красноярские производители объяснили повышение цен на хлеб увеличением МРОТ и налоговых отчислений, а также ростом цен на муку, бензин, упаковку и пищевые ингредиенты.