«Господин благоустроитель»
Заместителя столичного мэра Петра Бирюкова в СМИ называют одним из самых коррумпированных московских чиновников. Тем не менее, он продолжает управлять благоустроительными миллиардами, превращая улицы златоглавой в вечную строительную площадку
Начинал карьеру с кражи со стройки
Могут ли крысы в подъезде жилого дома быть критерием для определения уровня коррупции? Могут. В Москве только в 2017-м из бюджета потрачено 435 млрд. руб. на жилищно-коммунальную сферу – а хвостатые твари бегают по подъездам стаями, лифты давно напоминают общественные туалеты, а мусорные баки во дворах выглядят как настоящие полигоны ТБО.
За столичное ЖКХ отвечает Петр Бирюков – чиновник, который сидит в своём кресле аж с 2007 года, а разные должности в управах и префектурах занимает ещё с начала девяностых.
Судьба уроженца курской деревни в Москве сложилась красиво. Начав свой рабочий путь с прораба на стройке, нынче он управляет колоссальными денежными потоками, которые с подачи мэра Собянина выделаются на набившее оскомину благоустройство столицы.
Программа, которая в 2016 году стала символом административного могущества Петра Бирюкова и в рамках которой город буквально выворачивают наизнанку, перекапывая воль и поперек, называется – «Моя улица».
В 80-х Бирюков поочередно работал в нескольких московских стройкомпаниях, был управляющим двух ремонтно-строительных трестов, а в 1986-м едва не сел. Его с двумя коллегами-подельниками обвинили в хищении стройматериалов. Однако, та история закончилась общественным порицанием – а уже спустя пяток лет «крадун» выплыл на «золотой берег», перейдя на госслужбу.
Чиновник, не забывающий родню
Почти сразу же, еще при мэре Гаврииле Попове, став в 1991-м супрефектом района Выхино, Бирюков принялся продвигать новые, негосударственные методы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Старания чиновники заметили наверху – и карьера мелкого госслужащего взяла свой разбег.
Был зампрефекта Центрального округа, а в 2000-м, стал префектом Северного округа. Одновременно с продвижением по карьерной лестнице Бирюкова, некая довольно захудалая фирма «Гарант-Инвест» вдруг на глазах начала превращаться в серьезного девелопера.
В 2000-м, почти сразу после прихода чиновника в Северный округ, дочернее предприятие «Гарант-Инвеста» получило право долгосрочной аренды участка на площади Тельмана под строительство торгового комплекса – прямо у метро «Аэропорт».
Эксперты и конкуренты недоумевали такому превращению «золушки» в «принцессу» – а «Гарант-Инвест» семимильными шагами продолжил строительство новых ТЦ и магазинов – теперь уже в Южном округе. Именно туда перешел работать префектом в 2002 году Петр Бирюков.
Совпадение? Едва ли. СМИ сообщают о том, что 8,5% акций компании «Гарант-Инвест» принадлежат его дочери Ирине и племяннице Екатерине; мажоритарный акционер – Алексей Панфилов, который параллельно на общественных началах работает советником Бирюкова по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Не забывал чиновник и о других своих родственниках. Его двоюродный брат – бывший директор сельской школы Алексей Бирюков прибыл к Петру под крыло и спустя три года уже возглавил управу Некрасовку в Юго-Восточном округе, а потом управу района Печатники в том же самом Юго-Восточном округе, чтобы в 2014 стать главой управы Люблино.
Не забыл Петр Бирюкова и родного младшего братца. Тоже Алексей – когда-то работавший на стройках, в бытность Петра префектом, он прибыл покорять златоглавую и тут же стал акционером и гендиректором компании «Универсстройлюкс», которая быстро оказалась основным подрядчиком на многих подведомственных старшему брату стройках, осваивая десятки миллиардов бюджетных рублей.
«Универсстройлюкс» был буквально везде. Даже возведение собачьих приютов, на которые в 2007-м было выделено из казны 2,7 млрд. руб., было доверено фирме Бирюкова-младшего.
СМИ много писали о том, как работает это предприятие и что количество денег, которые уходят на сторону, может быть просто космическим. Пример – тот же подряд по собачьим приютам. К 2016-му (спустя 9 лет после начала работ!) из 13 объектов были сданы лишь два.
Тем не менее, работу Петра Бирюкова и его подрядчиков высоко оценил Юрий Лужков – летом 2007-го мэр назначил его своим первым замом и руководителем комплекса городского хозяйства Москвы.
Щупальца бирюковского ЖКХ
Это уже потом – после отставки в 2010-м Юрий Лужков будет сожалеть о том, что приблизил к себе Бирюкова, говоря о нем и как о не слишком сильном хозяйственнике и о том, что его зам не был человеком, с которого, с точки зрения порядочности, можно было писать образ.
А тогда, заняв в 2007-м новый пост, Бирюков, как всегда, развил бурную деятельность. Например, постановил, что убирать весь выпавший снег теперь нужно будет за три дня. Для выполнения этой задачи потребовалось больше транспорта – для чего государственные предприятия заключили контракт на 219 млн. руб. с компанией «Вента». Угадайте, почему выбор был сделан в пользу этой фирмы? Да все просто. Ее учредительницы – все те же Ирина (дочь) и Екатерина (племянница) Бирюковы, а за строительство двух дополнительных баз для накопления противогололедных реагентов отвечал не менее родной «Универсстройлюкс».
Активно взялся Бирюков и за реализацию федеральной реформы ЖКХ, которая началась в том же 2007-м и должна была стимулировать разгосударствление этого сектора экономики, и передачу управления домами в частные руки. Только понимал чиновник эту реформу по-своему.
Как рассказывает эксперт Института экономики города Дмитрий Гордеев, в Москве создавались десятки липовых товариществ собственников жилья, куда граждан записывали без их ведома или заставляли вступить под угрозой отключения от программы капремонта. Таким образом, Москва делала вид, что выполняет формальные требования, позволявшие получить финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Но не успел Бирюков направить коммунальную реформу одним путем, как пришлось резко разворачиваться в противоположную сторону. Лужкова сменил Собянин, который тут же раскритиковал наличие в столице тысяч мелких предприятий, которые занимаются домами совершенно бесконтрольно.
И Бирюков реформу переиграл – теперь все бывшие ГУПы влились в новое образование – ГБУ «Жилищник», с которым приходится сотрудничать частным управляющим компаниям. Фактически речь шла о монополии на услуги ЖКХ в столице. По словам специалистов, такого нет ни в одном регионе страны – везде домами давно управляют частные компании.
Сейчас ГБУ «Жилищник» функционируют более чем в 120 районах столицы и работают в них больше 40 тысяч сотрудников. Сам Бирюков считает, что реформа прошла успешно. По его мнению качество работы выросло, да и бюджетные средства удалось сэкономить. А еще он хвастается тем, что зарплаты сотрудников предприятия в два раза превышают заработки в управляющих компаниях.
На бумаге зарплаты сотрудников ГБУ «Жилищник» действительно высокие – правда, зачастую они сами об этом не знают. Так, для уборщицы ГБУ «Жилищник» Юлии Лыжиной в Ясенево оказалось шоком, что ее жалование доходило до 193 тысяч рублей в месяц. На деле же уборщица получала на руки порядка 11 тыс. в месяц – остальные деньги начислялись на банковскую карту, которую уборщица даже получала.
Жители другого района, Тропарево-Никулино, рассказали на сайте созданной ими ассоциации ТСЖ и ЖСК о том, как работает схема получения доходов через зарплаты сотрудников. По их мнению, коррупция является основой управления московским ЖКХ, подведомственным Бирюкову.
Подрядные организации по конкурсам получают право эксплуатировать конкретный дом – но затем чаще всего нанимают субподрядчиков, оплачивая им небольшую часть средств из денег подряда. В силу этого, по мнению представителей ассоциации, прямая коррупционная нагрузка на бизнес-подрядчиков доходит до 40%.
Например, по данным ассоциации, которая, среди прочего, вела скрытый мониторинг ряда городских работ, каждому гастарбайтеру ежемесячно недоплачивают примерно 30 тыс. руб. «Дворникам дают дополнительные участки, которые потом формально оформляют на неработающих людей», – объясняет председатель ассоциации Андрей Шкурко.
«Моя улица» по-бирюковски
Еще одна зона ответственности Бирюкова – озеленение столицы. Тоже рай для тех, кто любит и умеет осваивать бюджетные средства. Например, СМИ писали, что летом 2013 года стоимость начатого той же весной озеленения Тверской была завышена в 16 раз.
Одним из бенефициаров в этой ситуации была Московская инженерно-строительная компания, возглавлял которую Фарит Хайдаров, до того работавший топ-менеджером крупных компаний в Когалыме – в то же время, когда городом руководил Собянин.
Другим «интересантом» стало ООО «Альянс», соучредитель которой Вадим Самыловский до 2011 года владел компанией «ЕВС» вместе с неким Евгением Бирюковым (СМИ называли его племянником вице-мэра, хотя чиновник это отрицал). Тем не менее, сам Самыловский работал главным инженером все того же «Универсстройлюкса», а компания «Альянс» изначально называлась «УСЛ Альянс» (брат Бирюкова Алексей владел тремя компаниями, в которых фигурирует эта аббревиатура).
Крупнейший подрядчик проекта «Моя улица» – компания «Спецстрой», связанная с известным девелопером Capital Group. Именно в последней организации, по сообщениям СМИ, начинал свою карьеру сын Бирюкова – Александр. А еще одна бывшая сотрудница Capital Group – Ольга Белостоцкая вместе с дочерью Бирюкова Ириной, организовала совместный бизнес, они владели автобусными остановками, в которые были вмонтированы торговые павильоны.
В общем, земля круглая – и большинство родственников и друзей господина Бирюкова так или иначе варятся в одном «котле» – освоении бюджетных денег. При этом круг полномочий подведомственных Бирюкову организаций настолько велик, что иногда одна подчиненная ему структура мешает другой.
Например, СМИ писали, что по инициативе заммэра в столице на дорогах установили специальные датчики, которые могли определять количество парковочных мест и выводить информацию на специальный монитор.
Система обошлась бюджету в 4 миллиарда рублей, а монтировало их предприятие «Атэкс», подведомственное ФСО. Но уже через год подведомственное Бирюкову ГБУ «Автомобильные дороги» в местах, где были вмонтированы датчики, положило новый асфальт. И они перестали работать. Четыре миллиарда на ветер и никаких сигналов из Следственного комитета!?
Непотопляемый
Многие в свое время думали, что с приходом Собянина, поменявшего почти старую «лужковскую гвардию», вылетит из столичного правительства и Бирюков. Однако, тот лишь упрочил свои позиции.
Эксперты считают, что в этом свою роль сыграл опыт коммунального чиновника – уволив почти всех и набрав новую команду, Собянину, тем не менее, было необходимо иметь в ней хотя бы пару-тройку «дядек», знающих где, что и как.
Тем более, как в свое время высказывался создатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный, у Собянина чудовищная «аллергия» на ЖКХ и к этой сфере у него к своими подчиненным только одно требование: «Не хочу ничего знать и ничем заниматься – но пусть зимой ни у кого не отключат горячую воду».
Вот Бирюков и старается, чтобы мэру не приходилось вникать в подведомственные ему вопросы. Тем более, отсутствие интереса Собянина к его сфере – лишний повод быть уверенным в своей безнаказанности.
Постепенно мэр забыл о том, что Бирюков не «его человек» и стал доверять ему все больше и больше. После ухода из московского правительства первого вице-мэра Владимира Ресина в 2011 году, ему на смену так никого и не назначили. И фактически первым после Собянина оказался именно Бирюков. Кстати, именно он и замещает мэра, когда тот отсутствует на работе.
За свою бытность в столичном правительстве главного московского «благоустроителя» не раз «отправляли» в отставку. Например, вскоре после выборов 2013 года на его место «сватали» Сергея Капкова.
Весной 2015-го главного помощника Бирюкова Андрея Цыбина, возглавлявшего департамент ЖКХ, сменил Владимир Говердовский, назначение которого с Бирюковым не согласовали по причине, как предполагалось, того, что Говердовский «подсидит» начальника и займет его кресло.
Однако, Бирюков при помощи верных людей устроил новому главе департамента «веселую жизнь» с фактически саботажем большинства его решений. Воевать с такой крупной фигурой, как Бирюков, Говердовский не стал и от греха подальше ушел работать префектом ЦАО.
Некоторые эксперты уверены, что у Бирюкова есть серьезные заступники – возможно, даже из числа федеральных тяжеловесов. За счет этого, мол, он и пережил уже нескольких градоначальников.
Однако, другие специалисты предлагают не верить байкам о том, что Собянин терпит у себя под боком своего зама только лишь из-за его высоких покровителей. Они считают, что у московского мэра у самого достаточно ресурса, чтобы напрямую прийти к Путину и попросить убрать Бирюкова. Но он этого не делает.
Почему? Да потому, что Бирюков идеально вписывается в разрушительную политику управления мегаполисом, которую проповедует Собянин.
«Ментально близко начальнику» – так говорят в подобных случаях. Этакие две руки, которые постоянно моют друг друга, гоняя туда-сюда многомиллирадные транши. А город продолжают перекапывать. «Моя улица», одним словом…