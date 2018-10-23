Самозанятых граждан за неуплату налогов будут штрафовать в размере полученного дохода
Размер штрафа будет эквивалентен полученному доходу. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Макаров накануне первого чтения законопроекта о самозанятых
Самозанятых граждан будут штрафовать за отказ от регистрации и уплаты налогов. Размер штрафа будет эквивалентен полученному доходу. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Макаров накануне первого чтения законопроекта о самозанятых.
«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», - заявил депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
Согласно российскому законодательству, самозанятыми считаются граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, но не нанимающие работников. Законопроект о налогообложении самозанятых будет рассмотрен 25 октября.
Власти предлагают самозанятым россиянам платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги. В качестве эксперимента механизм сбора налога заработает с 2019 года в некоторых регионах страны.
Ранее власти предлагали в качестве меры по выводу самозанятых из тени не распространять на них действие норм Трудового законодательства.