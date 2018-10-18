ФАС попросила правительство отказаться от повышения акцизов на топливо
Федеральная антимонопольная служба обратилась к главе правительства с просьбой отказаться от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. В ведомстве считают, что повышение акцизов повлечет за собой рост цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к главе правительства с просьбой отказаться от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года. В ведомстве считают, что повышение акцизов повлечет за собой рост цен на топливо. В Минэкономразвития опасений антимонопольной службы не разделяют.
Руководитель управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил РИА Новости, что из-за осенних ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и снижения продаж на бирже выросли крупнооптовые цены на бензин и дизтопливо. При этом розничные цены на топливо с июня не повышались.
В ФАС считают, что запланированное на начало 2019 года повышение акцизов неизбежно приведет к росту цен на топливо на заправках.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уверен, что причин для резкого скачка цен на бензин из-за повышения акцизов нет. При этом в Счетной палате согласны с позицией ФАС и предупреждают о скачке топливных цен сразу после Нового года.
Напомним, правительство планировало повысить акцизы на бензин и дизтопливо еще летом, но от этой идеи пришлось отказаться из-за стремительного роста цен на топливо. Кабмин пообещал нефтяникам не повышать акцизы взамен на сдерживание цен на внутреннем рынке.