Россельхознадзор уничтожил рекордную партию санкционной продукции
Россельхознадзор отчитался об уничтожении рекордно крупной партии продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Всего было уничтожено 5,5 тонн санкционной колбасы и сыра
Россельхознадзор отчитался об уничтожении рекордно крупной партии продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Всего было уничтожено 5,5 тонн санкционной колбасы и сыра.
Санкционные товары были обнаружены сотрудниками Россельхознадзора на одном из складов в Москве. В связи с законодательством об уничтожении продукции, подпадающей под продовольственное эмбарго, сотрудники ведомства утилизировали сыр 72 сортов из Великобритании, Дании, Германии, Италии, Испании, Франции и Нидерландов общим весом 3,9 тонн, колбасу 30 сортов из Испании и Италии общим весом около 1,5 тонны, а также 12 кг охлажденной говядины из США.
Мясная продукция была сожжена на специальном полигоне, а импортный сыр уничтожен механическим способом.
Отметим, что за время действия продовольственного эмбарго в отношении ряда европейских товаров Россельхознадзор уничтожил 26 тонн санкционной продукции.