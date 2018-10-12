Владимир Путин поручил правительству обеспечить россиян теплом, несмотря на долги за ЖКУ
Глава государства Владимир Путин на совещании с министрами дал указание обеспечить всех российских граждан теплом предстоящей зимой, несмотря на задолженность перед энергетиками
Глава государства Владимир Путин на совещании с министрами дал указание обеспечить всех российских граждан теплом предстоящей зимой, несмотря на задолженность перед энергетиками.
В ходе совещания глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о росте стоимости мазута на 30% и скачке цен на уголь. Это привело к возникновению выпадающих доходов в региональных бюджетах в размере 23 млрд рублей. Владимир Путин в ответ на выступление Владимира Якушева поручил правительству решить вопрос с выпадающими доходами из-за роста цен на топливо.
«Сколько бы это ни стоило, мы людей же не можем оставить без тепла, поэтому нужно оперативно решить этот вопрос», - заявил Владимир Путин.
В правительстве для выполнения поручения президента создана межведомственная комиссия, которая уточняет цифры потерь регионов из-за роста стоимости топлива, сообщает ТАСС.
По данным Росстата, в первом квартале 2018 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 72 млрд рублей. Общий размер задолженности оценивается в 1,4 трлн рублей.